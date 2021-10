Des jeunes entreprises mieux soutenues au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Les entreprises en démarrage dans la région sont de plus en plus nombreuses et peuvent maintenant compter sur davantage de soutien.

C'est ce qui ressort d'une étude menée par le Mouvement des accélérateurs d’innovation du Québec (MAIN), un organisme à but non lucratif visant à soutenir les entreprises naissantes dans le secteur des technologies et de l'innovation.

Une dizaine de constats ont été établis par l’étude. Parmi ceux-ci, on apprend qu’il existe un manque d’accompagnement pour les phases de développement plus avancées même si l’offre dans les étapes de démarrage est bien développée. L’étude signale aussi que l’offre d’accompagnement n’est pas toujours adaptée aux caractéristiques de l’écosystème du Saguenay-Lac-Saint-Jean et aux besoins de ses entrepreneurs.

Les auteurs concluent que les acteurs du milieu doivent miser sur les forces à leur disposition. Puisqu’il bénéficie d’une pluralité d’acteurs et d'actrices et de ressources, l’écosystème du SLSJ a le potentiel d’envisager de nouvelles pistes de collaboration et d’assurer une complémentarité entre les ressources , peut-on lire.

Pour la coordonnatrice au développement de projets au Hub Saguenay-Lac-Saint-Jean, Shéril Gravel, la région a un grand potentiel pour de jeunes entreprises qui veulent innover.