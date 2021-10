Objectif Terre : une pièce de théâtre sur l’astronaute David Saint-Jacques

Écrite et mise en scène par Bryan Perro, la pièce raconte la vie et la mission spatiale de l’astronaute. Celui qui a passé plus de six mois dans l’espace en 2018 et 2019 a partagé ses inspirations et ses réflexions avec l’équipe de production.

L’objectif, c’est de savoir pourquoi un homme a consacré sa vie aux autres. Il ne fait pas ça pour lui. Il fait ça pour l’évolution de la science, témoigne Bryan Perro au sujet de David Saint-Jacques. Qu’est-ce qui pousse un homme à cet altruisme pour l'humanité?

L’auteur et metteur en scène raconte que l'Agence spatiale canadienne lui a donné son autorisation pour écrire cette pièce. Elle contribue également à l'écriture des textes. Neuf versions de la pièce ont déjà été écrites, en raison de la complexité scientifique du sujet.

On s’en va lentement vers la version finale du texte. Toute l’équipe de l’Agence spatiale travaille sur le texte pour le corriger à la virgule. C’est un travail vraiment fascinant , raconte Bryan Perro.

De son côté, Rémi-Pierre Paquin aura la tâche de faire découvrir aux spectateurs le quotidien d’un astronaute, tout en usant d’humour. C’est une pièce familiale où les adultes vont vraiment ‘’tripper’’, mais les ados et les enfants aussi , assure-t-il.

La pièce vise également à faire l’éloge de la beauté et de la fragilité terrestre. J’aime ce type de théâtre où tu apprends des choses , a abondé le comédien, qui a présenté la pièce de théâtre documentaire Antarctique solo, à Shawinigan en 2017.

Il aura toutefois besoin d’aide pour livrer ce récit. Culture Shawinigan est à la recherche d'une comédienne pour l’accompagner sur les planches. Les auditions auront lieu prochainement.

Le spectacle sera agrémenté d'une exposition, élaborée en collaboration avec le Cosmodôme de Laval, à même la Maison de la culture Francis-Brisson.

Les billets seront en vente à partir du 19 octobre. Des représentations sont également prévues à l'été 2023, à Shawinigan et ailleurs au Québec.

Avec les informations de Magalie Masson