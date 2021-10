Hausse des tarifs d’hydroélectricité : Québec n’interviendra pas

Le gouvernement Legault a fait adopter en 2019 le projet de loi 34 qui fixe ces tarifs à l'inflation et soustrait Hydro-Québec à un examen annuel de la part de la Régie de l'énergie.

Mardi, M. Julien a confirmé que les tarifs d'électricité allaient augmenter d'au moins 2,6 % en 2022; il s'agit d'une hausse plus importante que la dernière, qui était de 1,3 %.

Ce qu'on donne aux Québécois, c'est une prévisibilité [...] selon l'inflation, s'est-il défendu en point de presse. Il n'y a rien de plus prévisible que ça, et on ne va pas s'immiscer politiquement pour modifier ça.

Plus tôt, les partis d'opposition s'étaient ligués pour dénoncer l'augmentation faramineuse des tarifs.

Contrairement à ce que prétend M. Julien, l'inflation, par définition, ça se prédit très mal , a souligné le chef parlementaire de Québec solidaire (QS), Gabriel Nadeau-Dubois.

Quand la CAQ nous a enfoncé le projet de loi 34 sous bâillon dans la gorge [...], ma collègue Ruba [Ghazal] avait été très claire, elle avait dit : ''C'est un cadeau empoisonné que ce projet de loi là''.

Comme à l'habitude, ce sont les familles les plus vulnérables qui en paieront le prix, a dénoncé quant à lui le chef du Parti québécois (PQ), Paul St-Pierre Plamondon.

Les Québécois s'appauvrissent sous le régime de François Legault, peste-t-il. Le logement est complètement inabordable, le panier d'épicerie augmente de manière fulgurante, […] et là, on ajoute Hydro-Québec.

La Coalition avenir Québec (CAQ) avait qualifié en 2017 les hausses de tarifs d'Hydro de taxe déguisée . Le parti disait qu'avec sa réforme, jamais la clientèle ne bénéficierait de hausses tarifaires aussi faibles .

Il arrive exactement l'inverse, puis le PQ l'a dit haut et fort en 2019 , s'insurge M. St-Pierre Plamondon, selon qui le consommateur moyen se fait flouer en ce moment .

La conséquence de la réforme Legault, c'est que maintenant Hydro-Québec peut augmenter la facture pour tous les Québécois sans même avoir passé devant la régie , résume la cheffe libérale Dominique Anglade.

M. Julien a toutefois rappelé, mardi, le rôle de la Régie de l'énergie, qui procédera en 2025 à un examen des cinq dernières années et pourra diminuer les tarifs si elle réalise que les Québécois paient trop cher.