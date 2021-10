La Saskatchewan enregistre 8 décès et 271 nouveaux cas de COVID-19

L’Autorité de la santé de la Saskatchewan ( SHAAutorité de la santé de la Saskatchewan ) fait état de 3434 cas actifs en ce moment.

Mardi, la province comptait 335 personnes hospitalisées, dont 83 patients aux soins intensifs.

Sur les 335 patients, 251, soit 74,9 %, n'étaient pas complètement vaccinés. De plus, un patient en soins intensifs a été transféré en Ontario.

Parmi les nouveaux cas annoncés mardi, 82 sont à Saskatoon, 35 se trouvent à Regina et 32 sont dans le centre-nord de la province.

Au total, il y a eu 74 940 transmissions du virus dans la province depuis le début de la pandémie et 793 personnes sont décédées des suites de la maladie.

La campagne de vaccination se poursuit avec 2100 nouvelles doses administrées, ce qui porte à 1 626 382 le nombre de doses inoculées jusqu'ici.

La province étend l’admissibilité aux doses de rappel

À compter du 25 octobre, les doses de rappel pourront être administrées au moins six mois après la deuxième dose à différents groupes de la population.

On trouve parmi ces groupes les personnes âgées de 65 ans et plus. Les personnes vivant dans le Grand Nord et celles qui vivent dans les communautés des Premières Nations et qui sont âgées de 50 ans et plus seront également admissibles aux troisièmes doses.

Les travailleurs de la santé et les employés de l’Autorité de la santé de la Saskatchewan ( SHAAutorité de la santé de la Saskatchewan ) seront également admissibles à condition de présenter certains documents. Les travailleurs de la santé devront présenter une copie de leur licence délivrée par leur organisme de réglementation professionnelle ou une fiche de paie. Les employés de la SHAL'Autorité de la santé de la Saskatchewan devront présenter leurs pièces d’identification professionnelle.

Les personnes nées en 2009 ou avant et ayant des antécédents médicaux qui les rendent cliniquement extrêmement vulnérables pourront également obtenir une troisième dose de vaccin.