Sondage : Maude Marquis-Bissonnette en avance et un électeur sur deux encore indécis

Maude Marquis-Bissonnette arrive en tête des intentions de vote à la mairie de Gatineau, selon un sondage CROP commandé par ICI Ottawa-Gatineau. Toutefois, rien n’est encore joué puisque plus d’un participant sur deux n’a pas encore fait son choix.

La cheffe d’Action Gatineau récolterait 22 % des voix, d’après le sondage réalisé à trois semaines du scrutin. Un écart de 10 % la sépare de la candidate indépendante France Bélisle qui récolterait 12 % des voix. Le conseiller municipal Jean-François LeBlanc arriverait au troisième rang avec 6 %.

Les trois autres candidats indépendants récolteraient collectivement, quant à eux, moins de 5 % des voix.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

C’est sûr que Mme Marquis-Bissonnette, pour tout de suite, se distingue [...] Elle semble avoir une longueur d’avance indique le président de la firme CROP, Alain Giguère. Il ajoute qu’avec un haut niveau d’indécision, les résultats varieront le soir des élections.

Nombre record de personnes indécises

Les résultats du sondage révèlent que plus de la moitié des Gatinois ne savent pas encore pour qui voter le 7 novembre prochain. Ce taux de 53 % représente davantage de répondants indécis que de personnes ayant l’intention de voter pour un des candidats dans la course.

Selon M. Giguère, il s'agit d'une proportion extrêmement élevée. C’est énorme. C’est comme si la chose municipale intéressait un peu moins , explique-t-il.

Les gens ne savent pas trop pour qui voter parce qu’ils n’ont pas mis l’intérêt qu’ils auraient pu mettre sur le sujet. Une citation de :Alain Giguère, président de CROP

Le président de CROP souligne que l’élection fédérale de septembre n’est pas loin dans l’esprit des répondants, causant peut-être une fatigue. Il y a beaucoup d’électeurs qui ne voyaient pas pourquoi on nous envoyait en élections, donc il y a une certaine frustration reliée à ça.

Profil des appuis

Maude Marquis-Bissonnette semble attirer les appuis des Gatinois les plus scolarisés et aux revenus les plus élevés, selon le sondage.

Elle semble rejoindre une clientèle de gens possédant un niveau socio-économique plus élevé , explique M. Giguère, rappelant toutefois la forte proportion d’indécis.

Réactions des candidats

Les trois candidats qui mènent les intentions de vote ont réagi au sondage à l’émission Les matins d’ici mercredi.

Mme Marquis-Bissonnette accueille les résultats du sondage avec prudence. C’est une bonne nouvelle, mais on demeure très prudent, c’est un échantillon qui est limité, le vrai sondage c'est le 7 novembre.

Selon elle, les résultats du sondage confirment la réception que son équipe reçoit sur le terrain.

Je pense que c'est les idées qui nous portent, c’est un mouvement citoyen avec des réflexions solides, on a fait des forums et des conférences avec des experts; on a réfléchi ensemble. Nos solutions sont concrètes […] je pense que c'est ça qui parle aux gens.

De son côté, France Bélisle accueille les résultats avec humilité et prudence.

Moi je pense que tous les sondages, c'est une photo dans le temps, un indicateur, mais on ne doit pas s'arrêter à ça. Particulièrement avec 53 % d'indécis , ajoute Mme Bélisle. J'accueille ça avec humilité et prudence. La proportion d'indécis est surprenante .

La candidate indépendante croit que la course à la mairie est désormais une course à deux.

Depuis deux semaines, il y a quelque chose qui se passe et ce qui est intéressant dans une campagne, souvent au début quand tu arrives, tu as l’impression que les gens veulent voter contre quelque chose , soutient-elle. Je sens depuis deux semaines que le vent a tourné. Maintenant ce n’est pas seulement un votre contre, mais un vote pour France Bélisle, ça, c'est sûr que ça fait du bien et moi je veux capitaliser là-dessus.

Pour sa part, le candidat Jean-François LeBlanc ne se décourage pas des résultats du sondage, qui le place en troisième position, avec 6 % des intentions de vote. Selon lui, les électeurs attendaient sa plateforme .

J’ai publié ma plateforme lundi, sur mon site web, et je pense que ça, ça va vraiment donner des réponses aux indécis. Dans le prochain sondage, le taux d'indécis va être pas mal changé.

Le candidat ne croit pas qu’il risque de manquer de temps d’ici la date du scrutin, puisque sa plateforme a récemment été dévoilée, il note un grand changement depuis.

Je le vois, il y a un gros gros changement. J'ai des appels de bénévoles, des gens qui veulent s'investir dans la campagne comme jamais, j’ai des dons qui entrent [...] il n’y a pas d'essoufflement , affirme M. LeBlanc. C’était planifié, c’était notre stratégie.

Jacques Lemay, qui obtient 3 % des intentions de vote, se dit agréablement surpris d'être toujours et encore dans la course.

Surtout qu'avec une marge d'erreur de 4 %, cela pourrait donner un scénario différent ,ajoute-t-il.

Si Mme Bélisle a 4 % négatif, ça lui donne un 8 % [elle récolte 12 % des intentions dans le sondage]. Et si c'est 4 % positif pour moi, ça donne 7 % ce qui me rapproche à 1 % près , analyse M. Lemay

Rémi Bergeron lui, récolte 1 % des intentions de vote et considère que les résultats sont pas mal similaires pour tous les candidats que lors du premier sondage réalisé par un autre média.

Selon lui, France Bélisle et Jean François LeBlanc ont nettement reculé.

Ma campagne terrain va très bien et mes idées et mon programme sont très bien reçus et je crois toujours en mes chances de remporter cette course , conclut M. Bergeron.