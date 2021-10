Sondage : Maude Marquis-Bissonnette en avance et un électeur sur deux encore indécis

Maude Marquis-Bissonnette arrive en tête des intentions de vote à la mairie de Gatineau, selon un sondage CROP commandé par ICI Ottawa-Gatineau. Toutefois, rien n’est encore joué puisque plus d’un participant sur deux n’a pas encore fait son choix.

La cheffe d’Action Gatineau récolterait 22 % des voix, d’après le sondage réalisé à trois semaines du scrutin. Un écart de 10 % la sépare de la candidate indépendante France Bélisle qui récolterait 12 % des voix. Le conseiller municipal Jean-François Leblanc arriverait au troisième rang avec 6 %.

Les trois autres candidats indépendants récolteraient collectivement, quant à eux, moins de 5 % des voix.

C’est sûr que Mme Marquis-Bissonnette, pour tout de suite, se distingue [...] Elle semble avoir une longueur d’avance indique le président de la firme CROP, Alain Giguère. Il ajoute qu’avec un haut niveau d’indécision, les résultats varieront le soir des élections.

Nombre record de personnes indécises

Les résultats du sondage révèlent que plus de la moitié des Gatinois ne savent pas encore pour qui voter le 7 novembre prochain. Ce taux de 53 % représente davantage de répondants indécis que de personnes ayant l’intention de voter pour un des candidats dans la course.

Selon M. Giguère, il s'agit d'une proportion extrêmement élevée. C’est énorme. C’est comme si la chose municipale intéressait un peu moins , explique-t-il.

Les gens ne savent pas trop pour qui voter parce qu’ils n’ont pas mis l’intérêt qu’ils auraient pu mettre sur le sujet. Une citation de :Alain Giguère, président de CROP

Le président de CROP souligne que l’élection fédérale de septembre n’est pas loin dans l’esprit des répondants, causant peut-être une fatigue. Il y a beaucoup d’électeurs qui ne voyaient pas pourquoi on nous envoyait en élections, donc il y a une certaine frustration reliée à ça.

Profil des appuis

Maude Marquis-Bissonnette semble attirer les appuis des Gatinois les plus scolarisés et aux revenus les plus élevés, selon le sondage.

Elle semble rejoindre une clientèle de gens possédant un niveau socio-économique plus élevé , explique M. Giguère, rappelant toutefois la forte proportion d’indécis.