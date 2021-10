Sébastien D’Astous veut développer 180 places en garderie à Amos

Le candidat à la mairie croit qu’il s’agit d’un incontournable pour attirer et retenir de nouveaux arrivants dans la ville pionnière de l’Abitibi.

Une des problématiques qu’on vit, c’est vraiment les places en garderie. Alors moi je m’engage à travailler extrêmement fort avec le ministre de la Famille pour développer 180 places rapidement et directement à Amos. Oui, il faut accueillir des gens, mais pour les accueillir, ça prend du logement et des garderies , fait valoir Sébastien D’Astous.

Stabiliser la berge

Sur le plan environnemental, Sébastien D’Astous veut stabiliser la berge de la rivière Harricana du côté du parc Rotary. On est soucieux de la qualité de la rivière. On veut en faire un endroit qui est intéressant, une belle promenade. Alors, c’est un dossier qu’on devra prioriser dans les prochaines années avec les différents ministères , affirme-t-il.

L’implantation d’un système de récupération du glycol pour dégivrer les ailes, ce qui permettra de maximiser l’utilisation de l’aéroport municipal en hiver tout en protégeant l’esker, est aussi une priorité du maire sortant. Il souhaite de plus étendre le compostage aux industries, commerces et institutions ainsi que trouver une solution pour le traitement des boues septiques.

Un centre entrepreneurial

Sébastien D’Astous voit par ailleurs toujours son projet de centre entrepreneurial comme un important outil de développement économique.