Marc-Antoine Desjardins retire sa candidature aux élections municipales

Élections Montréal a fait savoir mardi après-midi sur Twitter qu'il avait retiré sa candidature au poste de maire de l'arrondissement d'Outremont.

Dans une déclaration transmise à Radio-Canada, le principal intéressé [se dissocie] totalement du parti Mouvement Montréal, de son chef et de ses propos tenus mardi, 12 octobre 2021 – le jour où, près de l'hôtel de ville, Balaram Holness a promis, à ses côtés, de tenir un référendum sur le statut linguistique de Montréal.

M. Desjardins affirme en outre dans sa déclaration qu'il quitte son poste de co-chef du parti, qui, à son sens, devrait revenir à Lili-Anne Tremblay, candidate à la mairie de l’arrondissement de Saint-Léonard.

C’est une politicienne aguerrie, une femme d’action et de terrain qui veut le meilleur pour ses concitoyennes et concitoyens , a-t-il souligné à propos de celle qu'il avait lui-même recrutée, bien avant la fusion avec Mouvement Montréal.

Lili-Anne Tremblay brigue le poste de mairesse de Saint-Léonard sous la bannière de Mouvement Montréal. Photo : Radio-Canada / Jérôme Labbé

L'ex-chef de Ralliement pour Montréal précise qu'il ne fera aucun commentaire d’ici la fin de cette campagne .

Je souhaite la meilleure des chances aux candidats et candidates qui m’ont fait confiance depuis le début et qui représentent réellement la troisième voie, conclut-il. Merci aux Montréalais et Montréalaises qui ont cru en moi. On se dit au revoir!

Je me sens comme Tupac, ça tire de partout

En entrevue téléphonique, Balarama Holness a confié à Radio-Canada ne pas être surpris par le départ de Marc-Antoine Desjardins. Ça fait environ une semaine qu'on n'a pas parlé au téléphone , a-t-il avoué, précisant avoir texté son co-chef pour la dernière fois dimanche soir.

La politique, ce n'est pas facile , a fait valoir M. Holness, qui en est à sa deuxième expérience électorale, ayant échoué à se faire élire à la mairie de l'arrondissement de Montréal-Nord sous la bannière de Projet Montréal, en 2017. C'est une pression psychologique qui est énorme.

D'autant plus que M. Desjardins avait très peu de chances de gagner dans son arrondissement , selon le chef de Mouvement Montréal.

Balarama Holness se retrouve maintenant seul à la tête de Mouvement Montréal. Photo : Radio-Canada / Jérôme Labbé

La pression est très forte depuis l'annonce de la fusion des deux partis, poursuit M. Holness. Je me sens comme Tupac, ça tire de partout , dit-il, en référence au rappeur Tupac Shakur, assassiné le 13 septembre 1996 à Las Vegas.

Est-ce à dire que M. Holness pourrait lui aussi retirer sa candidature? On va gagner, répond-il. Et Mouvement Montréal va me survivre.

Balarama Holness dit avoir hâte aux débats de LCN, jeudi, et à celui du consortium des médias anglophones, la semaine suivante. Les Montréalais vont entendre un discours inclusif et positif , promet-il.

Une alliance ratée?

Marc-Antoine Desjardins avait fusionné son parti avec celui de Balarama Holness le 30 septembre dernier. L'annonce avait eu lieu environ 36 heures avant la fin de la période de mises en candidature. Depuis, M. Desjardins faisait officiellement campagne sous la bannière de Mouvement Montréal.

La formation comptait 74 candidats à la fin de la période de mises en candidature. Il n'en compte plus que 70.

Car la fusion des partis de Balarama Holness et Marc-Antoine Desjardins – opposés à plusieurs égards sur la défense de la langue française et le financement du service de police – a créé des fictions.

Jean-François Cloutier était présent le jour de l'annonce de la fusion de son parti avec Mouvement Montréal. Il a finalement quitté le navire 24 heures plus tard. Photo : Radio-Canada / Jérôme Labbé

Dès le lendemain de l'annonce, l'ex-conseiller municipal Jean-François Cloutier et sa comparse Brigitte Lamoureux avaient annoncé leur intention de retirer leurs candidatures, craignant que la mayonnaise ne prenne pas .

L'aspirant conseiller Jean-Pierre Boivin, dans Verdun, avait également fait savoir le 14 octobre qu'il ferait dorénavant campagne comme indépendant en raison d'un désaccord avec son nouveau chef, Balarama Holness, sur la tenue d'un référendum sur le bilinguisme.

Son nom avait finalement été rayé des bulletins de vote, de pair avec celui de Marc-André Bahl, écarté après avoir tenu des propos conspirationnistes sur les réseaux sociaux.

Le candidat Katchik Ebruchumian, qui briguait un poste de conseiller d'arrondissement dans l'arrondissement d'Outremont, s'est également désisté au début d'octobre sans fournir d'explications.

Plus de détails suivront.