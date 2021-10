Le célèbre téléphone à cadran Fisher-Price peut maintenant faire de vrais appels

Pour les 60 ans du téléphone Chatter, l’entreprise offre une version du jouet qui permet de passer de vrais appels.

Malgré son prix de vente de 80 $ (exclusivement au Best Buy), il ne s’agit pas d’un gadget bien sophistiqué. On peut seulement l’utiliser en le branchant à un téléphone intelligent par le biais de la technologie Bluetooth. On peut ainsi prendre des appels, parler dans le combiné et raccrocher en déposant celui-ci sur son socle.

Le cadran du téléphone souriant et coloré est aussi fonctionnel pour composer le numéro de téléphone de la personne qu’on souhaite appeler. Le téléphone Chatter de Fisher-Price est compatible avec les appareils Android et iOS.