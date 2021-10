Discours d’ouverture à Québec : « Une infopub », dit le chef du PQ

Le chef du PQ, Paul St-Pierre Plamondon, a fustigé François Legault pour s'être livré à un exercice de slogans qui, selon lui, n'apporte pas de solutions aux problèmes de la population québécoise.

M. St-Pierre Plamondon reproche à M. Legault d'avoir présenté des plans incomplets en ce qui a trait à l'urgence climatique et à la protection du français.

Quant à l'appauvrissement des Québécois , c'est un sujet que le gouvernement Legault ne semble pas avoir commencé à étudier , a critiqué le chef péquiste, citant la crise du logement et le coût du panier d'épicerie, de plus en plus cher .

Les places en garderie, on prend un engagement, ça fait trois ans pourtant qu'on le sait. Il n'y a rien de concret. Une citation de :Paul St-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois (PQ)

Et reste, selon M. St-Pierre Plamondon, l'éléphant dans la pièce , soit le statut du Québec dans le Canada, que M. Legault n'a pas du tout abordé, dit-il, dans son discours inaugural : qu'advient-il des six milliards manquants qu'on a demandés au Canada et que, vraisemblablement, on n'est pas en position d'obtenir [...]?

Le chef du PQ était accompagné du député des Îles-de-la-Madeleine, Joël Arseneau, qui a qualifié de superficielles les propositions du gouvernement de la Coalition avenir Québec (CAQ) en matière de santé.

Le gouvernement nous annonce une décentralisation à venir. Le principe, on peut en convenir; le problème est qu'il n'offre aucune solution concrète à la crise actuelle [...] , a affirmé M. Arseneau, faisant référence au problème des heures supplémentaires obligatoires du personnel en santé et au recours aux agences privées.

Le député madelinot dit douter de la cohérence du discours du gouvernement de la CAQ, affirmant que la semaine dernière, ce dernier a fermé la porte aux solutions qu'on lui a suggérées pour résoudre les difficultés éprouvées en Abitibi.

Plus d'information à venir.