Scott Moe admet qu’il aurait dû réagir plus vite à la quatrième vague de COVID-19

Le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, admet que le gouvernement aurait dû réagir plus rapidement à la quatrième vague de COVID-19, qui continue de déferler sur la province.

Est-ce que la province aurait dû réagir une semaine, peut-être 10 jours plus tôt ? Avec le recul que nous avons maintenant, je pense que nous aurions probablement dû , a commenté le chef du gouvernement, mardi, à l'émission Saskatoon Morning de CBC.

Jusqu'à présent, Scott Moe a toujours refusé de s'excuser des décisions prises par le gouvernement provincial en réponse à la pandémie de COVID-19.

Dans une autre entrevue, mardi, à l’émission The Morning Edition, la journaliste Stefani Langenegger a demandé à Scott Moe pourquoi il ne s’était pas excusé alors que d’autres responsables politiques l'avaient fait, comme le premier ministre de l’Alberta, Jason Kenney.

Plutôt que de répondre directement à la question, le premier ministre de la Saskatchewan a déclaré que les personnes non vaccinées sont responsables des problèmes concernant les soins de santé.

Je suis désolé que nous ayons connu ces ralentissements ici dans la province, et le gouvernement fait et continue de faire tout ce qu'il peut pour s'assurer que ces services soient disponibles pour la population de la Saskatchewan, dès que possible , a-t-il affirmé.

Concernant la mise en place tardive de restrictions plus strictes, comme en Alberta, Scott Moe a répondu que nous ne faisons pas tout ce qu’a fait l'Alberta. Nous avons tracé une voie quelque peu différente ici en Saskatchewan .

Lorsque la journaliste lui fait remarquer que la province a le taux de mortalité le plus élevé au pays, Scott Moe se défend : Si vous regardez en arrière tout au long de la pandémie de COVID, ce n'est tout simplement pas vrai .

Et quand elle observe que la Saskatchewan a le plus grand nombre de morts au pays en ce moment, le premier ministre reconnaît qu’il y a des défis. Je pense que c'est évident , dit-il en mentionnant l’aide réclamée à Ottawa ainsi que le transfert de six patients en soins intensifs vers des hôpitaux de l'Ontario.

Mais en regardant vers l'avenir, avec les outils que nous avons en Saskatchewan, et en examinant la courbe des chiffres dans la province, je pense que la situation en Saskatchewan s'améliore , nuance-t-il.

Mardi, la province enregistre 271 nouvelles infections à la COVID-19, et 8 décès supplémentaires.

Avec les informations de Stefani Langenegger et Leisha Grebinski