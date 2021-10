Une nouvelle chanson de Jack White dans le prochain Call of Duty

La chanson Taking Me Back est offerte depuis mardi dans deux versions, dont l’une qualifiée de plus douce et intitulée Taking Me Back (Gently). La version originale, beaucoup plus rock, accompagne la bande-annonce de Call of Duty: Vanguard, qui sort le 5 novembre prochain.

Si la version originale s’adapte parfaitement à la nature du jeu vidéo, celle plus douce s’apparente presque à de la musique bluegrass, une branche du country, avec la présence du violon et de la guitare acoustique.

Jack White a sorti plusieurs albums avec The White Stripes, un duo qu’il formait avec son ex-conjointe Meg White et qui s’est séparé en 2011, avant d’entreprendre une carrière solo.

Son plus récent album, Boarding House Reach, date de 2018. En décembre 2020, le chanteur a sorti une compilation des plus grands succès du duo : The White Stripes Greatest Hits.