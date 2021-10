Utilisation du mot en n : le membre du personnel du CLR en congé

La Division scolaire franco-manitobaine (DSFM) a confirmé l'information dans un courriel à Radio-Canada, mardi.

Le mot en n a été utilisé jeudi dernier dans le cadre d’une activité d’enseignement en classe, précise la DSFMDivision scolaire franco-manitobaine .

Cet événement est à la source d’une altercation avec un élève.

Sur les réseaux sociaux, des images d’agressions et de discussions tendues entre un membre du personnel et des élèves ont circulé sur le web la semaine dernière et ont indigné des parents.

L’organisme Parents contre le racisme a qualifié l’utilisation du mot en n de déshumanisante pour les élèves noirs et y voit l’existence d’une culture de racisme normalisé à l’école.

Dans un communiqué de presse, vendredi dernier, la DSFMDivision scolaire franco-manitobaine a indiqué que « cet incident nous rappelle que malgré les efforts à outiller le personnel, nous avons encore un bout de chemin à faire ». Elle a condamné tout acte et parole raciste.

Radio-Canada est sensible au choix des mots, à plus forte raison lorsqu’il est question de désigner des individus, quelle que soit leur couleur de peau, leur orientation sexuelle ou leur religion. Il y a longtemps que nous, à Radio-Canada, n'utilisons plus le mot « nègre » pour désigner des personnes à la peau noire. Nous avons choisi d’écrire mot en n en lieu et place d’un autre mot anglais, également connu comme le « n word », qui est perçu comme l’une des pires, sinon la pire des insultes qu’on puisse proférer à l’endroit d’une personne à la peau noire. Il s’agit, selon nous, d’une question de respect.

Lundi, la DSFMDivision scolaire franco-manitobaine et le CLRCollège Louis-Riel se sont engagés à mettre en place, d'ici la fin du mois de novembre, quatre comités composés de parents, d’élèves, de membres du personnel et de la communauté. Leur rôle sera de se pencher sur les défis encourus en lien avec le racisme et d’élaborer un plan d’action.

La DSFM a aussi indiqué, lundi, que d'autres actions ont été prises pour apaiser les tensions et lutter contre le racisme.

De plus, 22 personnes, dont plusieurs travailleurs sociaux provenant de l’Accueil francophone et de Pluri-Elles, ont pu offrir un appui aux élèves et aux membres du personnel qui en avaient besoin, explique la division scolaire.

Avec les informations de Joelle Morgan et de Godlove Kamwa