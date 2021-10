Saguenay : Jacinthe Vaillancourt présente la première partie de son programme

Lors d'un point de presse tenu mardi après-midi, elle a dévoilé la première portion de son programme sur un total de six. Elle porte sur la vie municipale.

La consultante d'entreprise promet un conseil de ville, visionnaire, mobilisé et cohérent , annonce le document transmis aux médias. Si elle est élue, elle s'engage à réaliser un projet majeur par arrondissement, avec la participation des élus. Jacinthe Vaillancourt propose également de créer un Conseil municipal Jeunesse ainsi qu'un Conseil municipal Retraité .

Quant à la gestion financière de la Ville, elle a réitéré sa promesse d'arrimer l’augmentation des taxes municipales domiciliaires au taux d’inflation . En même temps, elle ciblerait de réduire les taxes d'affaires, question de favoriser le développement économique et d'attirer de nouvelles entreprises.

La femmes d'affaires, qui était mentore dans un programme de Promotion Saguenay, entend aussi s'attaquer à la gestion des ressources humaines. Elle propose de notamment mesurer l'indice de bonheur au travail. La candidate mettrait aussi sur pied une conférence sur le leadership relationnel de gestion. Je me propose comme conférencière pour transmettre des notions et trucs relationnels efficaces ainsi que les valeurs et orientations de notre ville. Une occasion pour moi d’échanger avec le personnel de chaque secteur et apprendre à les connaître , a-t-elle mentionné dans son communiqué.

Finalement, pour ce qui est des services aux citoyens et aux entreprises, la candidate prioriserait l'accélération des travaux d'égouts et d'aqueduc. Elle actualiserait aussi le système de plaintes.

La deuxième partie de son programme sera dévoilée lors d'un autre point de presse jeudi.

Six candidats sont toujours dans la course à la mairie de Saguenay, après le retrait de Dominic Gagnon lundi après-midi.