La COVID-19 fait 3 morts et 50 malades supplémentaires au N.-B.

Les personnes décédées sont : une personne âgée de 80 à 89 ans dans la grande région de Campbellton, ainsi que deux personnes âgées de 90 ans et plus dans la grande région de Moncton et dans la grande région d’Edmundston.

Cinquante-sept personnes sont hospitalisées en raison du virus, dont 18 aux soins intensifs. Aucun des malades aux soins intensifs n'est pleinement vacciné contre la COVID-19.

Par ailleurs, le nombre de personnes malades en raison de la COVID-19 diminue pour une cinquième journée consécutive.

La santé publique signale 50 nouveaux cas de COVID-19 et 122 rétablissements. Le nombre de cas actifs passe donc à 774.

Parmi les nouveaux cas, 64 % des malades n’étaient pas pleinement vaccinés.

Nouveaux cas par région sanitaire Moncton : 22 nouveaux cas

Saint-Jean : 2 nouveaux cas

Fredericton : 2 nouveaux cas

Edmundston : 9 nouveaux cas

Campbellton : 12 nouveaux cas

Bathurst : 1 nouveau cas

Miramichi : 2 nouveaux cas

La distribution des tests de dépistages se poursuit

Près de 12 000 trousses de dépistage ont été distribuées, lundi, un peu partout dans la province.

Ces trousses sont distribuées gratuitement aux personnes qui ne sont pas atteintes de la COVID-19.

Ces tests de dépistage sont disponibles à plusieurs endroits dans la province, jusqu’à épuisement des stocks quotidiens. Les sites de distribution recevront de nouvelles trousses tous les jours cette semaine.