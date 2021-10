Le FBI mène une opération dans deux résidences liées à un oligarque russe

L'une d'elle est un manoir situé à Washington et l'autre une maison à trois étages à New York.

M. Deripaska, 53 ans, est un magnat de l’aluminium qui est visé par des sanctions imposées par le Trésor américain depuis 2018 en raison des efforts de Moscou pour miner les démocraties occidentales. Son nom a été cité à plusieurs reprises dans l'enquête du procureur spécial Robert Mueller sur l'ingérence russe dans la présidentielle de 2016.

À Washington, des agents de la police fédérale américaine ont été aperçus transportant des boîtes en sortant de la propriété, qui avait été entourée de ruban identifiant une scène de crime .

Le FBI est demeuré avare de commentaires sur la nature ou la portée de l'opération, un porte-parole se contentant de dire qu’une activité d’application de la loi autorisée par le tribunal était en cours.

Une porte-parole de M. Derispaska a confirmé les perquisitions, affirmant que les deux résidences appartenaient à des membres de sa famille.

L'oligarque russe Oleg Deripaska est visé par des sanctions américaines depuis 2018. Photo : Reuters / Sergei Karpukhin

Les perquisitions sont menées sur la base de deux mandats judiciaires reliés à des sanctions américaines , a-t-elle expliqué à l’agence Reuters.

Les résidences en question se trouvent à New York et Washington et n’appartiennent pas à M. Deripaska lui-même.

Des sources du New York Times ont précisé que l'opération s'incrivait dans une enquête visant à déterminer s'il avait violé les sanctions qui lui sont imposées, lesquelles limitent sa capacité à posséder des propriétés ou à faire des affaires aux États-Unis.

L'enquête est menée par le FBI et le bureau du procureur fédéral du district sud de New York, ont-elles indiqué.

Cité dans l'enquête Mueller

Oleg Deripaska a été l’employeur de Paul Manafort, ancien conseiller, puis directeur de la campagne présidentielle de Donald Trump en 2016.

Paul Manafort a été condamné à 47 mois de prison après avoir été reconnu coupable d'accusations de fraudes fiscales et bancaires dans la foulée de l'enquête du procureur spécial Mueller. Il a cependant été gracié par l'ex-président Trump, quelques semaines avant son départ de la Maison-Blanche.

Selon le rapport Mueller et des documents judiciaires, Oleg Deripaska était lui-même une personne d'intérêt dans l'enquête en raison de ses liens avec Paul Manafort.

Selon les enquêteurs, ce dernier aurait transmis à un partenaire que le FBI dit lié au renseignement russe des sondages internes confidentiels de la campagne Trump pour qu'il les remette entre autres à l'oligarque russe. Oleg Deripaska a nié avoir reçu de l'information de la campagne Trump.