De retour chez elle, Ginette Reno affirme être « comme neuve »

Hospitalisée depuis jeudi dernier en raison d’un malaise cardiaque , Ginette Reno, 75 ans, a indiqué mardi sur sa page Facebook qu’elle était de retour chez elle et qu’elle se portait mieux. Après avoir frôlé la mort, la chanteuse a offert une réflexion touchante sur sa vie et son parcours.

Je suis de retour chez moi. On a ajusté ma médication et je suis comme neuve , a-t-elle écrit sur sa page Facebook officielle. Je me réveille après six jours vécus ailleurs, dans un établissement où l’on peut mourir, mais dont il est possible, aussi, de ressortir plus vivant qu’à son arrivée.

Malgré son retour à la maison, elle affirme que ses habitudes ont été perturbées par l’événement. Quand un événement vient bousculer notre quotidien et nos rituels, si anodins soient-ils, c’est toute notre existence – y compris celle de nos proches – qui est chamboulée , a-t-elle écrit.

Fière d’être encore vivante

Il semble que l’épisode d’inquiétude qu’a vécu la chanteuse dans les derniers jours a fait remonter à la surface des questionnements qui l’ont accompagnée toute sa vie.

J’ai longtemps cru que j’étais un imposteur, que je n’avais pas le droit d’exister, d’être tout simplement là. J’ai constamment demandé aux autres la permission de vivre, comme si je n’en avais pas le droit. J’ai travaillé fort sur moi et sur les autres , a-t-elle écrit.

Affirmant qu’elle n’a jamais senti son cœur battre autant, la chanteuse a tenu à remercier son public pour la vague d’amour qu’elle reçoit depuis jeudi. Au fond, ce que je veux vous dire aujourd’hui est simple : je suis fière de mon parcours, fière d’être encore vivante, fière de faire partie de la Vie.

Avec ces bonnes nouvelles, Ginette Reno pourra continuer de préparer son nouveau spectacle, Ginette chante Reno. Elle souhaite également organiser un concert au bénéfice de l’Hôpital Pierre-Boucher.