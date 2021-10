Cinq raisons de se faire vacciner contre la grippe en temps de pandémie de COVID-19

1. La grippe pourrait faire un retour en force

Si l’an dernier, la grippe a été plutôt timide, elle pourrait revenir en force cet automne, croit Michael Curry, professeur à la faculté de médecine de l’Université de la Colombie-Britannique. Les virus grippaux sont de retour et en circulation .

L'absence relative des virus grippaux la saison dernière a réduit notre immunité , explique la médecin hygiéniste en chef de la province, Bonnie Henry. Cette année, il est particulièrement important de se faire vacciner contre l'influenza , note-t-elle dans un communiqué.

Un avis que partage le Dr Brian Conway, directeur médical au Centre des maladies infectieuses de Vancouver : On a eu très peu de cas l’année dernière, donc il n’y a pas eu d’immunité de groupe accumulé dans les communautés.

On s’attend à avoir une saison de la grippe potentiellement très sévère. Une citation de :Dr Brian Conway, directeur médical au Centre des maladies infectieuses de Vancouver

2. Grippe et COVID-19 ne font peut-être pas bon ménage

Compte tenu de l'absence relative des cas de grippe la saison dernière, il est difficile de bien comprendre à quoi ressemble une infection combinée de la grippe et de la COVID-19.

Sachant que la grippe mène à une réduction de l’efficacité du système immunitaire, cela pourrait être particulièrement sévère pour les deux infections , craint le Dr Conway.

3. Évitez l’engorgement des hôpitaux

L’influenza est une maladie respiratoire qui pose un risque sérieux aux personnes de plus de 65 ans, rappellent les autorités sanitaires, qui cherchent à éviter l’engorgement des hôpitaux, déjà sous pression en raison de la COVID-19.

Pendant la pandémie, il importe de réduire au minimum la morbidité et la mortalité liées à une propagation parallèle de la grippe et de la COVID-19 afin de réduire le fardeau qui pèse sur le système de santé canadien , indique Santé Canada.

Comme nous passerons plus de temps avec nos proches à l’intérieur, il est important d'être pleinement vaccinés, à la fois contre la COVID-19 et la grippe. Une citation de :Dre Bonnie Henry, médecin hygiéniste en chef de la C.-B.

Les autorités sanitaires de la Colombie-Britanniqueont lancé des cliniques de vaccination contre la grippe. Photo : (Evan Mitsui/CBC)

4. Aucun danger de combiner les vaccins contre la grippe et la COVID-19

Les personnes immunisées contre la COVID-19 n’ont pas à se soucier de recevoir un vaccin de plus , selon les spécialistes de la santé.

Les gens ont tendance à croire que la vaccination stresse leur système immunitaire , remarque le Dr Curry de l'Université de la Colombie-Britannique. Or, le corps humain répond déjà à des milliers, voire des millions d’allergènes et de vies microscopiques chaque jour , fait-il valoir.

Tous les vaccins contre la COVID-19 peuvent être combinés avec un autre vaccin qu’il soit inactivé ou vivant, indique le Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique.

En réalité, 99,9 % des vaccins peuvent être combinés , dit Ajit Johal, directeur médical et pharmacien chez Immunize.io, un organisme à but non lucratif faisant la promotion de la vaccination. Étant donné que la COVID-19 et la grippe ont des réponses immunitaires différentes, obtenir les deux vaccins offre une meilleure protection , affirme-t-il.

Il n’y a aucun danger, au contraire, il y a plusieurs avantages. Une citation de :Dr Brian Conway, directeur médical au Centre des maladies infectieuses de Vancouver

Si l'on attrape la grippe, il se peut que ça diminue l’efficacité du vaccin contre la COVID-19. On veut s’assurer que le vaccin contre la COVID-19 est le plus efficace possible , soutient le Dr Conway.

L'absence relative des virus grippaux la saison dernière a réduit notre immunité, explique la médecin hygiéniste en chef, Bonnie Henry. Photo : La Presse canadienne / Andrew Vaughan

5. Optimiser l'efficacité d'un vaccin imparfait

D’autre part, le vaccin contre la grippe est souvent optimisé en fonction des souches qui ont été dominantes l'année précédente.

Avec peu de données sur les cas de grippe la saison dernière, il y a une grande possibilité que le vaccin utilisé cette année ne soit pas parfaitement aligné avec les souches virales qui sont en circulation dans la communauté , explique le Dr Conway.

Il est important que les gens soient vaccinés pour optimiser l’efficacité d’un vaccin qui est peut-être imparfait , conclut-il.

Au Canada, le Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI) recommande la vaccination antigrippale aux personnes âgées de 6 mois et plus.