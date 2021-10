Pour la 1re fois, une femme représente le Canada au Championnat du monde de barista

Le 23 octobre, Jill Hoff sera à Milan face aux meilleurs baristas du monde entier. Quelques jours avant son départ, elle était encore derrière un comptoir à faire des cafés. Entre deux lattes, elle vérifiait sur Internet les preuves de vaccination à ramener.

Le Canada est réputé dans l'univers du café. Des Canadiens sont arrivés à chacune des cinq dernières finales et tous étaient originaires de Calgary.

Je ressens quand même la pression d'être à la hauteur vu leurs bons scores aux dernières compétitions , avoue Jill Hoff.

Lors de ce championnat mondial, les concurrents doivent se démarquer en préparant 12 boissons à base de café en moins de 15 minutes, le tout en faisant une dissertation orale devant quatre juges.

Je dois répéter les mêmes gestes sans arrêt pour que ça devienne naturel et que je n'ai plus à y penser le jour J . La barista albertaine avoue qu'elle a eu beaucoup de temps pour se préparer. À cause de la pandémie, la compétition a été décalée d'un an et demi.

De grandes opportunités

Elle travaille pour le torréfacteur calgarien Monogram depuis sept ans. Son entraîneur et patron, Benjamin Put, a fini trois fois dans les six meilleurs mondiaux.

Même s’il n’a pas atteint la première place, ce championnat lui a ouvert des portes et a fait augmenter les ventes de son entreprise.

« Ce championnat permet d'apprendre beaucoup, très vite, de rencontrer les meilleurs et d'obtenir une reconnaissance inestimable dans une industrie où il n'y a pas vraiment d'écoles ou de diplômes pour être reconnu comme barista », explique Benjamin Put.

Benjamin Put a créé Monogram Coffee à Calgary en 2014 avec Jeremy Ho et Justin Eyford. Photo : Instagram / Monogram Coffee

Les finalistes obtiennent souvent des contrats de partenariats avec des marques et offrent ensuite des formations payantes à travers le monde.

La place des femmes

Jill Hoff est fière d'être la première canadienne à y participer et espère aller loin. En cinq ans, seulement une finaliste sur dix était une femme.

La première à avoir gagné était la Polonaise Agnieszka Rojewska, originaire de Varsovie.

Elle a participé au championnat mondial en 2015 et 2016, mais a fini loin du podium. En 2018, après avoir investi près de 35 000 $ et beaucoup de temps, elle a enfin pu poser ses mains sur le trophée.

Agnieszka Rojewska est devenue la première barista d’Europe de l’Est à arriver en final et la première femme à remporter le titre de championne du monde.

Je suis d’un coup devenue un modèle pour beaucoup. Des femmes m’ont contacté par centaines pour avoir mes conseils. J'ai voyagé 270 jours dans le monde entier l'année après ma victoire pour faire des formations et parler à des conférences. J'étais même dépassée par la situation , avoue-t-elle.

Après sa victoire en 2018, Agnieszka Rojewska (à droite) a donné des formations et conférences pour des entreprises comme Nespresso, Starbucks, Vergnano ou Coca-Cola. Photo : Agnieszka Rojewska / Coffee Fest

Selon cette Polonaise, les femmes sont encore rares dans cette industrie, et encore plus rare dans les compétitions, mais la parité est doucement en train de changer.

Conseils pour gagner

Du 22 au 26 octobre, le barista Ply Pasaraj, du Rogue Wave Coffee à Edmonton, participera également au championnat en Italie dans la sous-catégorie café filtre.

Agnieszka Rojewska conseille aux prochains participants de se lancer avec détachement et plaisir.

La première compétition est souvent la moins réussie, mais le plus important est de se lancer, assure-t-elle. Si vous avez aimé y participer, vous pourrez tenter votre chance à nouveau.