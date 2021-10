Avec 4 nouveaux Boeing et 4  nouvelles destinations, Flair multiplie ses liaisons

Avec une flotte composée de 16 avions Flair va accroître son offre de vols de 33 %.

Ce printemps, Flair offrira des vols vers trois nouvelles destinations aux États-Unis : San Francisco, Nashville et Denver.

Cela lui permet d'ajouter des liaisons entre Toronto et Nashville, Toronto et Denver, Edmonton et Nashville, Edmonton et San Francisco, ainsi qu'entre Vancouver et San Francisco.

De plus, la compagnie aérienne ajoute Comox à ses destinations canadiennes et offrira des liaisons entre cette municipalité de l'île de Vancouver et les deux grandes villes de l'Alberta : Calgary et Edmonton. Flair offrira également un nouveau vol entre Toronto et Victoria.

Flair offrira de nouveaux vols entre Edmonton et les villes de Regina, Montréal, Winnipeg et Saskatoon ainsi qu'entre Vancouver et Kelowna et entre Kelowna et Victoria.

La compagnie aérienne a précisé qu'elle desservira 28 destinations d'ici le printemps 2022.

Le prix minimum pour un aller simple entre deux villes canadiennes est de 49 $. Pour un aller simple vers une ville américaine, le prix minimum est de 99 $ à 129 $, affirme le transporteur aérien.

Selon Flair, l'ajout de nouveaux avions créera 150 emplois, des agents de bord, des pilotes et du personnel de soutien opérationnel. Flair recrute 100 pilotes afin de répondre aux besoins de sa flotte grandissante.

Avec les informations de la Presse canadienne