Crise de l’eau à Iqaluit : prolongation de l’état d’urgence local

Celui-ci avait été voté une première fois lundi 11 octobre, après que de nombreux habitants se sont plaints d'une odeur de carburant qui émanait de l’eau du robinet et que la Ville en ait interdit la consommation.

La mesure a pour but de débloquer des financements pour notamment soutenir la population vulnérable en dehors du soutien existant et appuyer les efforts de conformité, au besoin .

Lors de la réunion, le maire, Kenny Bell, a rappelé que la situation pèse sur toute la population d'Iqaluit et a remercié les habitants de leur patience.

Le conseiller Kyle Sheppard a tenu à rassurer les Iqalummiuts sur la présence d’eau embouteillée en quantité suffisante.

Inutile de commencer à faire la queue tôt et de se précipiter aux points de distribution [...] Vous économiserez du temps si vous attendez avant de venir. Il y a largement assez d’eau.

Entre lundi midi et mardi en fin de matinée, 137 000 litres d’eau supplémentaires avaient été livrés à la ville par les airs.

De nouvelles distributions de bouteilles d’eau auront lieu mardi entre 16 h 30 et 19 h 30, et le reste de la semaine entre 17 h et 20 h, sur les stationnements de l’École Nakasuk et de l’Aréna des Jeux de l’Arctique.

Mardi, la Ville continuait à vidanger les canalisations, une mesure qui devrait se poursuivre au long de la semaine.