Un Réginois accusé de menaces envers le premier ministre de la Saskatchewan

L'homme de 38 ans fait l'objet d'accusations après que la police eut déclaré qu'il avait menacé la vie et la sécurité de Scott Moe et d'un responsable du ministère de la Santé de la Saskatchewan au début du mois.

Le Service de police de Regina a déclaré avoir exécuté un mandat de perquisition dans une maison du sud de Regina, après une enquête approfondie .

L’homme a ensuite été arrêté et inculpé de deux chefs d'accusation de profération de menaces. Il a depuis été libéré sous des conditions strictes , a indiqué la police.

Le Service de police de Regina a d’abord reçu un rapport sur le courriel en question. Il avait été envoyé à partir d'un faux compte, le 4 octobre, à plusieurs personnes choisies au hasard.

Un porte-parole de la police a confirmé que le courriel contenait un message sur la pandémie et les mandats liés à la santé.

La police a également indiqué qu’en plus d’énumérer des menaces à la vie et à la sécurité des représentants du gouvernement et des forces de l'ordre, le courriel a mentionné le nom de deux personnes de la Saskatchewan.

Le bureau du premier ministre a confirmé que M. Moe faisait partie des deux personnes ciblées dans le courriel.

L’auteur des menaces devrait comparaître devant le tribunal le 1er décembre.

Avec les informations de Jessie Anton