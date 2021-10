Nous appelons la Russie à mettre fin à son occupation de la Crimée et à arrêter de prolonger la guerre dans l'est de l'Ukraine et ses activités déstabilisatrices en mer Noire et le long des frontières ukrainiennes , a affirmé M. Austin lors d'une rencontre à Kiev avec son homologue ukrainien, Andriy Taran.

La Russie a commencé cette guerre et la Russie fait obstacle à sa résolution pacifique Une citation de :Lloyd Austin, secrétaire américain à la Défense

L'Ukraine est confrontée depuis 2014 à une guerre avec des séparatistes prorusses, largement vus comme manipulés par Moscou. Ce conflit, qui a éclaté quelques semaines après l'annexion de la péninsule ukrainienne de Crimée par la Russie, a fait plus de 13 000 morts.

M. Austin effectue actuellement une visite autour de la mer Noire. Il s'est déjà rendu lundi en Géorgie, une autre ex-république soviétique souhaitant comme l'Ukraine rejoindre l' OTANOrganisation du traité de l'Atlantique nord . Il se rendra ensuite en Roumanie, déjà membre de l'Alliance.

Il a soutenu mardi que cette tournée était importante pour renforcer la coopération des pays de la région face aux activités de la Russie.

Cette région demeure cruciale pour nous , a-t-il déclaré, alors que plusieurs pays occidentaux s'inquiètent d'un désintérêt croissant de Washington à l'égard du vieux continent au profit de la zone indopacifique.

Son homologue ukrainien, Andriy Taran, a dit faire toujours confiance aux Américains.

Nous n'avons aucun doute quant au soutien de notre partenaire stratégique. Les États-Unis comprennent l'importance du combat de l'Ukraine pour son indépendance et pour repousser l'agression russe , a estimé M. Taran.

De l'aide allouée et d'autres promises

Fin août, le président ukrainien Volodymyr Zelensky et M. Taran s'étaient rendus à Washington, où le président Joe Biden leur avait promis de soutenir l'Ukraine face à la Russie.

M. Zelensky était reparti avec la promesse de 60 millions de dollars d'aide militaire supplémentaire, en particulier des missiles antichars. Une partie de cette aide a été livrée lundi à Kiev.

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, s'est rendu à Washington en août (archives). Photo : Associated Press / Efrem Lukatsky

Selon Joe Biden, depuis 2014, les États-Unis ont alloué au moins 2,5 milliards de dollars d'aide aux forces armées ukrainiennes, dont plus de 400 millions rien qu'en 2021.

En échange, Washington insiste pour que Kiev approfondisse sérieusement les réformes dans son armée et son industrie militaire, en particulier pour éliminer la corruption, qui reste endémique en Ukraine, considérée comme le pays le plus pauvre d'Europe.

La quête d'une meilleure gouvernance en Ukraine est un objectif porté par les Occidentaux depuis des années. Ces réformes sont censées mener à une collaboration renforcée avec l' OTANOrganisation du traité de l'Atlantique nord , à laquelle Kiev souhaite adhérer, au grand dam de Moscou.

Mais Européens et Américains ont jusqu'ici montré peu d'entrain à accélérer l'intégration ukrainienne dans l'Alliance.