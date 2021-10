Apple vend un morceau de tissu à 25 $ pour nettoyer vos écrans de la marque

Le géant californien Apple a présenté lundi ses nouveaux MacBook Pro, ses AirPods de troisième génération et ses puces M1 Pro et M1 Max . En parallèle, sur le site d’Apple, une foule de nouveaux accessoires ont également été ajoutés à la boutique, dont un morceau de tissu de la marque à la pomme.

On se fait souvent répéter que c’est important d’avoir le bon type de tissus, et qu’il soit propre, pour nettoyer les verres sans les rayer. Apple a pris cette recommandation au sérieux, en offrant en ligne un petit chiffon avec le logo de pomme, conçu spécialement pour polir les appareils de la marque.

Sur son site, Apple recommande d'utiliser un chiffon doux et non pelucheux et d'éviter les chiffons abrasifs, les serviettes, les serviettes en papier ou autres articles similaires pour nettoyer ses écrans.

Le tissu proposé par la marque est donc composé de matériaux non abrasifs, dont les noms ne sont pas spécifiés. Surtout, il se détaille à 25 $, alors qu’un chiffon en microfibre, utilisé pour nettoyer des verres de lunettes, par exemple, peut s’obtenir pour une fraction du prix.

Sur la page du produit en ligne, une liste de compatibilité est détaillée, allant du iPhone SE de première génération au plus récent MacBook Pro, en passant par l’Apple Watch et l’iPod. Mais le chiffon n’est inclus qu’avec l’achat d’un moniteur Pro Display XDR, qui a l’option d’un écran de verre nanotexturé, détaillé à partir de 7500 $.

Le support d'écran à 1300 $ d'Apple avait enflammé le web. Photo : Apple

Ce n’est pas la première fois qu’Apple surprend avec des accessoires jugés trop dispendieux. En 2019, le Support Pro Stand, une base à écran vendue 1300 $, soit plus cher que l’iPhone X, avait fait couler beaucoup d’encre.