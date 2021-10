2 M$ pour la recherche sur le traitement des résidus de Rio Tinto

L’innovation, ça se fait dans un esprit ouvert de collaboration avec des experts et le Centre universitaire de recherche sur l’aluminium en est un bel exemple. […] La valorisation des résidus est une priorité pour nous. Une citation de :Josette Ross, directrice du Centre de recherche et développement Arvida pour Rio Tinto

La collaboration entre Rio Tinto et l’ UQACUniversité du Québec à Chicoutimi dure depuis plus de 20 ans et se poursuivra jusqu’en 2023 grâce à un investissement de l'entreprise.

La directrice du Centre de recherche et de développement Arvida, Josette Ross, a annoncé des investissements de la part de Rio Tinto. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Le procédé de fabrication de l’alumine et la valorisation des sous-produits sont essentiels à la production d’aluminium à faible teneur en carbone au Québec. Notre partenariat permet à la fois d’améliorer continuellement nos techniques et nos équipements utilisés dans ce procédé et de former la prochaine génération de chercheurs , mentionne la directrice Josette Ross.

Pour l’ UQACUniversité du Québec à Chicoutimi , cette entente renouvelée permet à l’institution de se démarquer dans le domaine de la recherche en aluminium.

Un tel partenariat garantit une certaine stabilité dans le développement de notre recherche sur l’aluminium et contribue à maintenir les infrastructures de recherche et des laboratoires équipés à la fine pointe de la technologie , ajoute le vice-recteur à la recherche, à la création et à l’innovation, Mohamed Bouazara.

L’enveloppe de 2 millions de dollars sera répartie sur trois ans.

Avec la collaboration de Laurie Gobeil