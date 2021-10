Des millions de dollars exigés pour la libération des missionnaires enlevés à Haïti

C’est du moins ce qu’affirme le ministre haïtien de la Justice, Liszt Quitel, dans des entrevues accordées mardi à plusieurs médias américains.

La demande a été faite au responsable national de Christian Aid Ministries – ils demandent 1 million de dollars par personne , a-t-il dit au New York Times, en précisant ne pas savoir si une date limite a été fixée pour le paiement.

Dans une entrevue subséquente au Washington Post, le ministre a précisé qu'il n'était pas clair que cette somme était aussi exigée pour les cinq enfants aux mains des ravisseurs, le gang 400 Mawozo.

Selon ce qu'il a déclaré au Wall Street Journal, qui a révélé la nouvelle, un poupon de huit mois et des enfants de 3, 6, 14 et 15 ans sont aux mains des ravisseurs.

Souvent, ces gangs savent qu’il n’est pas possible de répondre à leurs demandes et ils vont considérer une contre-offre des familles. Les négociations peuvent parfois prendre quelques jours ou quelques semaines. Une citation de :Liszt Quitel, ministre haïtien de la Justice, en entrevue au New York Times

Selon Christian Aid Ministries, une organisation liée aux communautés amish et mennonites, le groupe enlevé à Ganthier comprend six hommes, six femmes et cinq enfants. À l'exception d'un Canadien, tous sont Américains. Leur identité n'a pas été révélée.

L'enlèvement d'Haïtiens et d'étrangers contre rançon est devenu une pratique de plus en plus courante des gangs criminels qui pullulent sur le territoire haïtien. Quiconque a des moyens est susceptible d'être ciblé.

Plus de 600 cas d'enlèvements ont été recensés lors des trois premiers trimestres de 2021, contre 231 à la même période en 2020, selon le Centre d'analyse et de recherche en droits de la personne, basé à Port-au-Prince.

Selon son directeur, Gédéon Jean, le gang 400 Mawozo, qui contrôle le secteur de Ganthier, est responsable de 80 % des enlèvements survenus lors du dernier trimestre.

En avril dernier, le groupe a kidnappé cinq prêtres et deux soeurs d'origine française, qui ont finalement été relâchés. Personne n'a confirmé qu'une rançon avait été versée en échange.

L'administration Biden a confirmé lundi que le département d'État et le FBI, la police fédérale, sont impliqués dans cette affaire, et sont en contact avec les autorités haïtiennes.

Le président Biden a été mis au courant et reçoit des mises à jour régulières sur ce que le département d'État et le FBI font pour ramener ces individus à la maison en toute sécurité , a dit sa porte-parole, Jen Psaki.

La Gendarmerie royale du Canada prend la situation très au sérieux et collabore avec les autorités policières haïtiennes et américaines , a fait savoir un porte-parole de la police fédérale dans un courriel transmis à CBC.

Les autorités civiles à Haïti et aux États-Unis sont au courant de ce qui s'est produit et offrent leur assistance , a indiqué lundi Christian Aid Ministries sur son site Internet.

Un porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric, a confirmé que l'augmentation de la violence associée aux gangs nuit aux efforts humanitaires en cours en Haïti.

Les représentants onusiens sur le terrain précisent que la violence, le pillage, les barrages routiers et la présence constante de groupes armés font tous obstacle à l'accès humanitaire , a-t-il fait valoir.