Abus sexuels dans l’Église : un groupe demande une commission d’enquête

La demande provient de Paryse Suddith, avocate et présidente des Productions et services de consultants de la vieille rivière, ainsi que de Madeline Lamboley et de Marie-Andrée Pelland, professeures de criminologie à l'Université de Moncton.

C’est parce qu’en France, ils ont publié un rapport le 3 octobre dernier où ils font état de leur recherche des derniers 28 mois et l'enquête détaillée nous révèle des chiffres qui sont difficiles à constater : 330 000 victimes sur une période de 50 ans, 3200 prêtres agresseurs. Donc, ça amène à des constats sur les conséquences de cette victimisation-là , explique Marie-Andrée Pelland au cours d’une entrevue accordée mardi à l’émission La matinale, d’ICI Acadie.

Marie-Andrée Pelland est criminologue et professeure à l'Université de Moncton. Photo : Radio-Canada

La commission indépendante en France qui a enquêté sur la pédocriminalité dans l’Église catholique estime que le clergé français a fait à lui seul 216 000 victimes mineures d’abus sexuels depuis 1950. En tenant compte aussi des personnes agressées par des laïcs travaillant dans des institutions de l'Église en France, le nombre de victime est estimé à 330 000.

Une enquête comme celle menée en France devrait aussi avoir lieu au Canada, estime Marie-Andrée Pelland. Elle donne quelques exemples de questions qui pourraient être abordées par une telle commission.

Ça dépend vraiment de la volonté. Dans certains milieux, les paramètres c’est connaître l’étendue de la victimisation, connaître les conséquences de cette victimisation. Pour d’autres, ça été de connaître le rôle de la police dans ce silence-là, dans cette non-poursuite-là. Ou aussi comment l’Église ou les autres institutions ont caché ces agressions sexuelles pendant autant d’années. Moi, je crois que ça prend une discussion publique pour savoir ce que nous, comme société, on veut mettre. Je crois qu’il y a beaucoup de questions, mais il faut en choisir pour qu’à la fin, comme la commission d'enquête française, ça donne lieu à un rapport solide qui nous permet un portrait général de la situation , affirme Mme Pelland.

Michel Bastarache, ancien juge à la Cour suprême du Canada, a mené à la demande de l'Église un processus de conciliation au Nouveau-Brunswick il y a quelques années. De 2012 à 2014, il a rencontré en privé plus de 200 victimes de prêtres agresseurs dans les diocèses de Moncton et de Bathurst. Mais son rapport n’a pas été rendu public comme pourrait l’être celui d’une commission d’enquête.

L'ancien juge Michel Bastarache a interrogé quelque 200 victimes de prêtres pédophiles en Acadie. Photo : Radio-Canada

Si on revient sur le rapport Bastarache, à l’époque j’avais beaucoup d’espoir, j’avais confiance. Mais notre problème, ce n’est pas le travail du juge, c’est qu’on n’a pas eu accès aux recommandations, à la réflexion, aux constats de ce rapport. Si l’Église ou toute autre institution où il y a de la violence à caractère sexuel veut se transformer, guérir, apporter des changements, il faut qu’elle communique les constats. Pour l’instant, c’est ce qu’on n’a pas au Nouveau-Brunswick et encore moins dans le reste du Canada , souligne Marie-Andrée Pelland.

Pour mieux protéger les enfants à l'avenir

Selon la professeure Pelland, de nombreuses victimes souhaitent une telle commission d’enquête.

C'est certain parce qu'ils sont motivés par le désir de protéger ces enfants-là. Je crois que c’est leur première motivation et qu’on l’oublie parce que quand on pense à eux on les voit comme des hommes adultes, mais il faut repenser qu’ils ont été agressés quand ils étaient enfants. Eux, leur première motivation qu’ils nous répètent constamment, comment on peut faire pour faire un constat, mais ensuite mettre sur pied des programmes qui vont protéger les enfants victimes , affirme Mme Pelland.

C’est-à-dire que ce n’est pas nécessairement une question d’argent [pour les victimes]. C’est une question de reconnaissance. Une citation de :Marie-Andrée Pelland, professeur de criminologie à l'Université de Moncton

Collectivement, on doit reconnaître qu’on a échoué. On ne les pas protégés au moment où ils étaient enfants et maintenant on doit faire la lumière pour arriver aujourd’hui, dans le contexte actuel, dans le contexte sportif, dans d’autres contextes où il y a des enfants qui sont dans des institutions, assurer leur protection , ajoute la professeure Pelland.

Le groupe espère que son souhait d’une commission d’enquête obtienne les appuis nécessaires pour être exaucé.

Je crois qu’en fait, ça va nous prendre encore beaucoup de travail parce que ça prend une mobilisation. Je croyais qu’avec le film Le silence, ça nous donnerait un momentum. Mais on dirait que la tension est retombée. Je crois que ça va nous prendre plusieurs activités pour susciter l’inconfort puis que la communauté dise maintenant : C’est tellement intolérable, il faut agir. Ça prend une volonté politique, mais aussi une volonté citoyenne. Je crois qu’on a encore du chemin à faire, mais j’ai espoir , conclut Marie-Andrée Pelland.

