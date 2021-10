Céline Dion annule ses spectacles à Las Vegas

Des spasmes musculaires sévères et persistants empêchent la diva québécoise de chanter sur scène, apprend-on par voie de communiqué. La première du spectacle est reportée à une date non précisée, et les représentations prévues en novembre 2021, janvier et février 2022 sont annulées.

J’ai le cœur brisé par cette situation. Mon équipe et moi travaillons sur notre nouveau spectacle depuis 8 mois, et ne pas pouvoir monter sur scène en novembre m’attriste au-delà des mots. [...] Je suis particulièrement désolée de décevoir tous les fans qui avaient prévu de venir à Las Vegas. Maintenant, je dois me concentrer sur ma santé pour vite aller mieux… Je veux m’en sortir le plus rapidement possible , a-t-elle écrit sur les réseaux sociaux.

Les représentations de ce spectacle au tout nouvel hôtel Resorts World Las Vegas devaient avoir lieu du 5 au 20 novembre 2021 et du 19 janvier au 5 février 2022. Les personnes qui ont des billets seront remboursées.

Lors du début de la vente des billets en mai dernier, des dates avaient été ajoutées devant l’engouement de ses fans.

La tournée Courage, interrompue par la pandémie, doit normalement reprendre le 9 mars 2022.