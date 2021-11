5 maires sortants de l’Est-du-Québec se racontent

Une invitation à souper a été lancée par le maire sortant de Rimouski, Marc Parent, à quelques-uns de ses pairs qui, comme lui, ont choisi de ne pas briguer les suffrages en novembre prochain. Les échanges entre les maires sortants de Sept-Îles, de Matane, d'Amqui, et de Rimouski ont été enregistrés par Radio-Canada et dirigés par l'animatrice de l'émission Même Fréquence, Maude Rivard. Retour sur de francs échanges au cours desquels les maires reviennent avec émotion et camaraderie sur leur mandat respectif.

Cette rencontre entre les maires s'est tenue le 22 septembre dernier, à Rimouski*.

Les discussions ont été séparées en six thèmes sur lesquels ils ont été appelés à se prononcer.

Les défis de la politique municipale

Les maires sortants de Rimouski, de Sept-Îles, de Matane et d'Amqui ont confié les raisons qui les ont poussés à se lancer en politique municipale.

Les défis qu'ils ont affrontés en cours de mandat, notamment lorsque des choix budgétaires ardus ont été à faire, ont été abordés autour de la table. Ils ont noté l'augmentation des responsabilités attribuées aux villes par le gouvernement provincial.

Le problème, souvent, c'est que l'argent ne suit pas ces nouvelles responsabilités. Donc, il faut que les Villes assument ces responsabilités. Une citation de :Jérôme Landry, maire sortant de Matane

Le maire sortant de Matane, Jérôme Landry, a raconté que c'est son passage dans le mouvement étudiant qui a jeté les bases de son implication en politique. Photo : Radio-Canada / Simon Turcotte

Comment se traduit la solidarité régionale

Les maires sont revenus sur certains des moments qui ont marqué leur mandat et sur la façon dont la solidarité s'est développée, au fil du temps, entre les différents élus de la région.

Des sujets comme le développement des « villes centres » ou du prolongement de certaines routes comme la route 138 ou l'autoroute 20 et le développement des parcs éoliens ont animé cette partie de la discussion.

Un Sept-Îles fort dans une région faible, ça ne va nulle part. Il faut une région forte et Sept-Îles va trouver son compte. Une citation de :Réjean Porlier, maire sortant de Sept-Îles

La gestion de la pandémie et les médias sociaux

La pandémie a largement marqué le mandat des quatre maires sortants. Pendant leur souper, ils ont eu l'occasion de revenir sur la façon dont ils ont eu à gérer l'urgence.

Ils se rappellent notamment avoir dû chercher des solutions à l'échelle locale pour rassurer leurs concitoyens et encourager les entreprises locales.

Les maires ont aussi échangé sur les échanges sur les réseaux sociaux. Pour eux, il s'agit d'un outil utile pour rejoindre les gens, mais aussi d'un endroit où les commentaires peuvent rapidement devenir acerbes.

Les médias sociaux, c'est extrêmement puissant. Autant ça peut être très positif, pour passer des messages, autant on est extrêmement exposés aux critiques. Et souvent, ça ne vient pas de la part de gens de la municipalité , a soutenu le maire sortant de Matane, Jérôme Landry, à ce propos.

Pierre D'Amours a expliqué qu'il a adoré les séances d'échanges hebdomadaires qu'ont eu les maires pendant le pire de la pandémie de COVID-19. Ces rencontres virtuelles ont permis aux élus de l'Est-du-Québec de discuter des différents enjeux liés à la gestion de la crise sanitaire sur le territoire. Photo : Radio-Canada / Simon Turcotte

La décision de mettre un terme à la vie politique

Ces cinq élus ont pris la décision de ne pas briguer de nouveau mandat à la mairie de leur ville respective.

Entre eux, ils ont expliqué les raisons pour lesquelles ils ont fait ce choix. Ils en ont profité pour s'avancer aussi sur ce qui les attend après les élections municipales du 7 novembre.

C'est de faire un pas de côté pour permettre à la relève de poursuivre. Il faudra être capable de trouver la parité hommes/femmes, et jeunesse/sagesse [pour la suite]. Une citation de :Pierre D'Amours, maire sortant d'Amqui

La démocratie municipale

Vers la fin du souper, les maires ont été invités à s'exprimer sur les façons d'attirer des candidats ou des candidates en politique municipale. La question de la transparence des délibérations et du travail en équipe au sein du conseil a aussi été abordée.

On est bien mieux de ne pas se présenter en équipe. On doit être des individus qui représentent la population, qui ont leur point de vue et qui ont des bagages différents. Discuter ensemble et chercher des compromis qui rallient le maximum d'élus, c'est la meilleure solution , a notamment avancé Marc Parent au sujet de la composition et du processus décisionnel au sein des conseils municipaux.

Le maire sortant de Rimouski, Marc Parent, a dit que la solidarité qui s'est développée entre les maires de l'Est-du-Québec allait lui manquer à la fin de son mandat. Photo : Radio-Canada / Simon Turcotte

Les maires ont aussi discuté de la participation citoyenne aux séances du conseil municipal et aux séances de consultation publique. Le taux de participation aux élections municipales a également été abordé, alors qu'il se situe souvent sous la barre des 50 % au Québec.

Sur la participation citoyenne à la politique municipale, le maire sortant de Sept-Îles, Réjean Porlier, a indiqué que les citoyens sont au rendez-vous quand des projets qui les touchent sont à l'ordre du jour. Photo : Radio-Canada / Simon Turcotte

Les femmes et la politique municipale

La mairesse sortante de Rivière-du-Loup, Sylvie Vignet, a pu se prononcer sur nombre d'enjeux liés à la politique municipale lors d'un entretien avec l'animatrice de l'émission Même Fréquence, Maude Rivard.

Elle s'est notamment penchée sur la présence des femmes en politique, sur le fait qu'elle a attendu que ses enfants soient plus vieux avant de se lancer dans une campagne à la mairie. Elle a aussi analysé la présence des médias sociaux dans le monde municipal.

Ça a été très difficile à prendre [la décision de quitter la politique municipale]. C’est une question de circonstances. Une citation de :Sylvie Vignet, mairesse sortante de Rivière-du-Loup

Mme Vignet se confie sur les raisons qui l'ont poussée à ne pas tenter de renouveler son mandat à la mairie.

Réjean Porlier, maire de Sept-Îles depuis 2013 Jérôme Landry, maire de Matane depuis 2013 (conseiller municipal de 2001 à 2009) Marc Parent, maire de Rimouski depuis 2016, en remplacement d'Éric Forest nommé sénateur. Élu maire en 2017 (conseiller de 2013 à 2016) Pierre D’Amours, maire depuis 2017 (conseiller de 2013 à 2017) Sylvie Vignet, mairesse de Rivière-du-Loup depuis 2017 (conseillère municipale de 2005 à 2017)

*La mairesse sortante de Rivière-du-Loup, Sylvie Vignet, devait à l'origine rejoindre ses collègues à Rimouski pour ce repas, mais une urgence l'a finalement empêchée de prendre part à l'événement.

L'équipe de Même Fréquence l'a rencontrée quelques jours plus tard, soit le 13 octobre, pour enregistrer une discussion avec elle afin d'en apprendre davantage sur son expérience comme mairesse de Rivière-du-Loup.