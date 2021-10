COVID-19 : 328 nouveaux cas et 4 morts en Ontario

La province recense son plus faible nombre de nouveaux cas de coronavirus en six jours.

Santé publique Ontario confirme 328 nouveaux cas et 4 décès de plus lundi.

Un peu moins de 68 % de ces nouvelles infections touchent des individus qui ne sont pas pleinement vaccinés contre la COVID-19 ou dont le statut vaccinal n'est pas connu.

Début du widget . Passer le widget? À jour : COVID-19 : la progression des nouveaux cas en Ontario au cours des 30 dernier jours Fin du widget . Retour au début du widget?

Il y a 60 nouveaux cas dans la région de Peel, 52 à Toronto, 20 à Ottawa et dans la région de York, 19 dans la région de Windsor-Essex, 18 à Middlesex-London et 17 à Hamilton.

Le nombre moyen de nouveaux cas par jour en Ontario au cours de la dernière semaine est de 407, comparativement à 525 il y a une semaine.

Hospitalisations

Il y a 260 hospitalisations, soit 115 de plus que la veille.

Nombre de patients aux soins intensifs : 159 (-9)

Nombre de patients sous respirateur : 101 (+4)

Il y a 498 nouvelles guérisons.

Le nombre de cas actifs est de 3846 (-174). Il faut remonter à la mi-août pour avoir un niveau aussi bas.

Cas dans les écoles

Il y a 17 infections de plus en milieu scolaire.

Cas touchant des élèves : 157

Cas touchant le personnel : 16

À l'heure actuelle, 614 écoles ont un cas déclaré de COVID-19, soit un peu moins de 13 % des établissements élémentaires et secondaires de la province.

Une école est fermée en raison d'une éclosion.

Vaccination

Un peu plus de 21 300 doses des vaccins contre la COVID-19 ont été administrées dimanche.

À l'heure actuelle, près de 87,5 % des Ontariens de 12 ans et plus ont reçu au moins une dose et 83,2 %, les deux doses nécessaires pour une pleine vaccination.

Dépistage

Près de 20 800 tests de dépistage ont été effectués au cours des dernières 24 heures.

Le taux de positivité des tests est de 1,5 %.