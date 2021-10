Le vaccin contre la grippe offert aux Ontariens un mois plus tard cette année

Les aînés de 65 ans et plus peuvent déjà recevoir le vaccin contre l'influenza en pharmacie ou chez leur médecin, mais le reste de la population en Ontario devra attendre au début novembre pour se faire vacciner, indique la ministre de la Santé, Christine Elliott.

L'an dernier, la campagne de vaccination gratuite contre la grippe avait été lancée pour tous au début octobre.

Les autorités provinciales montrent du doigt des retards dans la production des vaccins cette année, en plus de la volonté gouvernementale de prioriser les aînés et les personnes souffrant d'une maladie chronique qui les rend plus vulnérables.

Par ailleurs, les résidents des centres de soins de longue durée ont déjà commencé à recevoir le vaccin antigrippal.

La ministre de la Santé, Christine Elliott, indique que la province investit 89 millions de dollars pour l'achat de 7,6 millions de doses, soit 1,4 million de plus que l'an dernier.

L'an dernier, le vaccin contre la grippe était très efficace. Nous n'avons eu en Ontario que 25 cas d'influenza confirmés en laboratoire comparativement à des milliers les années précédentes. Une citation de :Christine Elliott, ministre de la Santé

Les experts notent que le port du masque et les autres restrictions sanitaires liées à la COVID-19 ont aussi contribué à réduire l'incidence des maladies respiratoires.

La ministre Elliott incite les Ontariens à se faire vacciner contre la grippe en grand nombre cette année. Elle ajoute qu'il est possible de recevoir le vaccin contre la COVID-19 en même temps pour ceux qui ne l'ont pas déjà eu.

À l'automne, lorsque nous commençons à nous réunir plus souvent à l'intérieur avec la famille et les amis, il est encore plus important de se faire vacciner contre la grippe, en plus de suivre les mesures en matière de santé publique, pour se protéger et protéger son entourage , affirme le chef de la santé publique de l'Ontario, le Dr Kieran Moore.

Plus de doses pour les pharmacies

L'an dernier, nombre de pharmacies étaient en rupture de stock dès les premières semaines de la campagne de vaccination, sans parler des files d'attente pour des succursales qui avaient toujours des doses.

Cette année, les pharmacies doivent recevoir 40 % des doses commandées par la province comparativement à 36 % l'an dernier.

L'épidémiologiste et professeur à l'Université Ryerson de Toronto, Tim Sly, appréhende une saison problématique de la grippe et incite le public à se faire vacciner.

Si on abaisse les restrictions liées au port du masque, n'importe quelle souche de l'influenza pourra se propager avec peu ou pas de résistance. Nos défenses contre la grippe sont faibles, parce que nous avons acquis peu ou pas d'immunité dans nos contacts quotidiens. Une citation de :Tim Sly, professeur à l'Université Ryerson

De son côté, la Dr Anna Banerji, pédiatre et professeure à l'École de santé publique Dalla Lana de l'Université de Toronto, ne s'inquiète pas outre mesure du lancement retardé de la campagne de vaccination contre la grippe, notant que le début de la saison de l'influenza semble au ralenti cette année, si l'on se fie entre autres aux données américaines.

Elle est préoccupée, en revanche, face à la propagation du virus respiratoire syncytial au pays.