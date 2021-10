La compagnie IOC va imposer la vaccination contre la Covid-19 à certains employés

La société minière Rio Tinto, dont fait partie IOC, a refusé notre demande d’entrevue, mais son porte-parole, Simon Letendre, soutient que les employés obtiendront plus de détails dans les prochaines heures.

Par courriel, le porte-parole explique qu'IOC entend ainsi se conformer à la vaccination obligatoire telle qu’imposée aux employés de la fonction publique fédérale.

Bien qu’IOC soit une entreprise privée, les travailleurs sont régis par la législation fédérale, selon le porte-parole Simon Lentendre.

Cette mesure s’appliquera également aux employés d’IOC responsables des opérations portuaires, ferroviaires et maritimes.

Les personnes qui ne seront pas vaccinées pour des raisons médicales ou religieuses seront exemptées. La vaccination contre la COVID-19 ne sera pas obligatoire pour les entrepreneurs affiliés à IOC qui circulent par la route.

Simon Letendre n’a pas été en mesure de préciser combien d’employés seront touchés par cette obligation, mais il estime que la plupart des employés de Sept-Îles devront s’y soumettre puisque les usines situées aux Labrador et à Sept-Îles sont reliées par le chemin de fer QNS&L.

Selon la législation fédérale, tous les Canadiens âgés de 12 ans et plus qui souhaitent voyager au pays en avion, en train et en bateau doivent présenter un passeport vaccinal à compter du 30 octobre. Une période de grâce d’un mois permettra toutefois aux Canadiens non vaccinés de prendre tous ces moyens de transport jusqu’au 30 novembre, à condition de présenter un résultat négatif à un test PCR de dépistage.

Plus de détails à venir…

Avec les informations de Zoé Bellehumeur