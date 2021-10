La Ville de Vancouver exige que ses employés soient vaccinés contre la COVID-19

Le directeur général de Vancouver, Paul Mochrie, en a fait l’annonce lundi.

Cette décision fait suite à la mise en place de la vaccination obligatoire pour les fonctionnaires de la Colombie-Britannique et les employés fédéraux.

Tout au long de la pandémie, la Ville s’est concentrée sur la santé et la sécurité de son personnel, des résidents et des entreprises , a déclaré par écrit M. Mochrie. Nous continuons à suivre les directives de la santé publique dans nos milieux de travail, et cette vaccination obligatoire nous aidera à fournir un niveau de protection supplémentaire contre le virus à nos employés et au public que nous servons.

Les conséquences exactes sur le statut d'emploi des employés non vaccinés qui ne pourront plus se présenter sur leur lieu de travail n'ont pas été précisées par la Ville.

Des exemptions prévues

Des exemptions seront prévues pour des raisons médicales et d’autres motifs protégés par le Code des droits de la personne de la Colombie-Britannique , indique un communiqué de la Ville. Les détails complets de cette politique sont en train d’être finalisés.

Le maire de Vancouver, Kennedy Stewart, accueille favorablement cette mesure et souligne que les Vancouvérois sont parmi les plus vaccinés de la province.