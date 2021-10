Le campement Marjorie s’agrandit à Regina

Le campement Marjorie, dans le parc Pepsi de Regina, s'agrandit et compte désormais 31 tentes, depuis que des sans-abris ont commencé à s’y réfugier au début du mois d'octobre.

Les organisateurs du camp Marjorie, qui voulaient initialement agrandir l’espace, vont se contenter du terrain déjà occupé, que la Ville a clôturé.

Nous parlions d'une extension possible, mais nous allons simplement essayer de le faire fonctionner avec l’espace que nous avons , explique le directeur des communications pour Regina Needle Recovery and Community Support, Shylo Stevenson.

Il fait froid, donc si nous devons accueillir davantage de personnes dans une tente, la chaleur corporelle fournira une chaleur supplémentaire.

Selon Shylo Stevenson, le camp Marjorie peut rester à sa taille actuelle pour le moment, car des travailleurs du ministère des Services sociaux sont venus au camp pour aider à trouver un logement plus stable aux résidents.

Ils redirigent quotidiennement de 10 à 15 personnes dans des hôtels, puis ils les mettent dans des endroits sûrs. Cela rend les choses un peu plus gérables , dit-il.

Les personnes âgées ou handicapées notamment sont prioritaires.

Au cours du week-end, des rumeurs ont circulé sur Internet, affirmant que le coût de ces séjours temporaires à l'hôtel serait prélevé sur les futures prestations d'aide au revenu, laissant aux résidents moins d'argent à dépenser pour le logement le mois prochain. Mais le ministère des Services sociaux assure que ce n'est pas le cas, soulignant que les fonds pour les refuges d'urgence proviennent d'une source différente.

Ces affirmations ne sont pas vraies et contribuent à la désinformation et à l'hésitation dans nos efforts pour aider les personnes vulnérables à obtenir un logement et des allocations , regrette un consultant en communication pour le ministère, Rikkeal Bohmann, dans un communiqué.

Selon lui, depuis le 12 octobre, le personnel du ministère a rencontré 45 personnes au camp Marjorie pour les mettre en contact avec des programmes de soutien du revenu et de logement social. Certains ont ainsi accepté une aide pour être relogés temporairement dans des hôtels ou des refuges .

Toutefois, Shylo Stevenson estime que la réponse du gouvernement reste insuffisante. Il déplore notamment des séjours temporaires à l’hôtel qui prennent fin avant même qu’une solution à plus long terme ne soit trouvée.

L’organisateur du campement réclame davantage de services sociaux, en particulier des services de toxicomanie et un soutien en santé mentale. Mais cela ne peut pas se faire hors d'une tente ou à l'extérieur du camp Marjorie , prévient-il.

