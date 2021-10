Décès de l’ex-ministre de la Santé Jean Rochon

Jean Rochon a été député de Charlesbourg de 1994 à 2003. Il a été ministre sous la bannière du Parti québécois des gouvernements dirigés par Jacques Parizeau, Lucien Bouchard et Bernard Landry.

Son premier portefeuille a été celui de la Santé, poste qu'il a occupé de 1994 à 1998. C'est d'ailleurs lui qui a instauré l'assurance-médicament au Québec et le virage ambulatoire.

C'est aussi pendant qu'il était ministre de la Santé que le gouvernement du Québec a adopté, en 1998, la première loi qui réglementait l'usage du tabac dans les endroits publics.

Plusieurs postes de ministre

Il a ensuite occupé les postes de ministre de la Recherche, de la Science et de la Technologie et celui de l'Emploi et de la Solidarité sociale.

Parcours exceptionnel

Avant son entrée en politique, Jean Rochon a été doyen de la Faculté de médecine de l'Université Laval, poste qu'il a occupé de 1979 à 1985.

Jean Rochon avait obtenu une licence en droit de l'Université de Montréal en 1961, avant d'obtenir un diplôme de médecine de l'Université Laval en 1966.

Il a également complété une maîtrise en santé publique en 1968 et un doctorat en santé publique de l'Université Harvard, en 1973.

Jean Rochon s’est davantage fait connaître en présidant la Commission d'enquête sur les services de santé et les services sociaux de 1985 à 1988.

Par la suite, il a rejoint l’OMS. D’abord au Bureau régional de l'Europe à Copenhague, de1988 à 1990 où il a été directeur adjoint, puis à titre de directeur de la Division de la protection et de la promotion de la santé à Genève.

Jean Rochon a été décoré de l'Ordre national du Québec en juin 2015.

On ne connaît pas encore la cause ni la date de son décès confirmé par l'INSPQ, où il travaillé, ainsi que par le Parti québécois.

Plus de détails à venir