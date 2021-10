Augmentation salariale de 12 000 $ pour le député albertain Joseph Schow

Des députés de l’opposition se sont dits dégoûtés par cette décision lundi. Ils dénoncent une insensibilité, surtout face à la demande de réductions de salaire des travailleurs de la santé épuisés par la pandémie de COVID-19.

C’est non seulement [montrer] ne plus être en phase avec les Albertains, c’est aussi être déconnecté de la réalité , selon le député néo-démocrate, Thomas Dang.

Le député du Parti conservateur uni Dan Williams a introduit la requête d’accorder ce salaire supplémentaire à Joseph Schow lundi au comité législatif. Dan Williams a alors souligné l’importance de rémunérer son collègue pour son travail supplémentaire.

Le comité législatif a voté 5 contre 4 en faveur de la paie additionnelle de Joseph Schow.

Un rôle souvent réservé aux ministres

Le poste de leader parlementaire adjoint du gouvernement était précédemment pourvu par un ministre du Cabinet albertain.

Les ministres reçoivent déjà une rémunération supplémentaire pour leur portefeuille, mais Joseph Schow, en poste depuis juillet, n’est pas membre du Cabinet.

Un leader parlementaire adjoint qui ne fait pas partie du Cabinet a également des pouvoirs limités, selon une décision de 1999 du président de l'Assemblée législative. Il ne peut, par exemple, lancer certaines procédures parlementaires.

Hypocrite de critiquer, selon le gouvernement

Le premier ministre albertain Jason Kenney a nommé Joseh Schow à ce poste après le remaniement ministériel de son Cabinet. Il a aussi ajouté trois nouveaux ministres associés.

La whip du gouvernement Whitney Issik est maintenant la ministre associée à la condition féminine et ne reçoit donc plus le 12 000 $ par année qui lui était attribué pour son rôle comme whip. Elle reçoit dorénavant 27 000 $ pour son poste de ministre associée, en plus de son salaire de base de député de 121 000 $.

Le leader parlementaire adjoint travaille avec le leader parlementaire du gouvernement Jason Nixon pour présenter au corps législatif les projets de loi émanant du gouvernement. Il l’aide également à gérer l’ordre des débats et rencontre les membres des autres partis pour discuter du calendrier des affaires.

CBC/Radio-Canada a tenté de rejoindre Joseph Show pour une entrevue, mais a plutôt reçu une déclaration du bureau de Jason Nixon. Son attaché presse a notamment déclaré qu'il était hypocrite de la part du NPD de critiquer cette augmentation salariale, alors que le leader parlementaire de l'opposition et le whip reçoivent, eux aussi, des allocations.

Avec les informations de Janet French