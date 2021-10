Éclosion de COVID-19 au Partage Saint-François à Sherbrooke

Le CIUSSS de l’Estrie – CHUS travaille étroitement avec les milieux en itinérance et ses partenaires pour freiner rapidement la propagation du virus , a indiqué l'établissement de santé dans un communiqué.

Le Partage Saint-François souligne toutefois que la situation est ardue à gérer. Les personnes qui fréquentent le refuge n’ont pas de domicile fixe. Elles entrent et sortent de l'établissement, ce qui rend les suivis difficiles.

C’est inquiétant de savoir que des gens qui ont la COVID présentement dans cette population-là refusent de venir dans nos milieux sécuritaires, se promènent au centre-ville et consomment avec des gens qui, disons-le, sont vulnérables. Dans la population itinérante, on parle souvent de gens qui ont de grandes comorbidités , souligne Sébastien Laberge, le directeur général du Partage Saint-François.

Une zone chaude a été mise en place dans le refuge. Une équipe mobile offrira aussi des services aux personnes itinérantes, indique le Dr Alain Poirier, directeur de la Santé publique du CIUSSS de l'Estrie-CHUS.

On a fait des dépistages, on va en faire d’autres. On combine des opérations de dépistage et de vaccination dans trois ou quatre endroits dans le centre-ville pour les rejoindre. Ils restent libres de se faire dépister et/ou vacciner, mais à date, ils ont bien collaboré.

Une citation de :Dr Alain Poirier, directeur de la Santé publique du CIUSSS de l'Estrie-CHUS