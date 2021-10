Menace de grève dans les entrepôts et l’approvisionnement de la SAQ

Ces travailleurs, membres d'une section locale du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), affilié à la FTQFédération des travailleurs et travailleuses du Québec , viennent de voter à 94 % en faveur de moyens de pression pouvant aller jusqu'à la grève.

Il ne s'agit pas des employés des succursales de la SAQSociété des alcools du Québec , qui sont membres d'un autre syndicat, mais bien de ceux qui approvisionnent ces points de vente.

La chaîne d'approvisionnement sera donc rompue laissant les magasins à sec , peut-on lire dans un communiqué du syndicat  (Nouvelle fenêtre) .

Il y a un tel manque de respect pour ces syndiqué(e)s que la SAQSociété des alcools du Québec n'arrive pas à retenir sa main-d'œuvre , dénonce Joël Latour, président du Syndicat des travailleurs et travailleuses de la SAQSociété des alcools du Québec , cité dans le communiqué.

Les salaires ne sont plus compétitifs et ceux et celles qui restent sont forcés de faire tellement d'heures supplémentaires que leur santé et leur sécurité sont en danger.

La convention collective est arrivée à échéance le 1er avril dernier.