Le fluor sera à nouveau ajouté dans l’eau de Calgary

Cette question a déjà fait l’objet de six référendums à Calgary depuis 1957. En 2011, le conseil municipal avait décidé de mettre fin à la fluoration de l'eau pour économiser 750 000 $ par an.

Deux ans plus tard, de nombreux dentistes s’étaient alarmés d’une hausse des caries et d’autres problèmes dentaires chez les enfants notamment de milieux sociaux défavorisés. Des campagnes d’éducation et de pression se sont organisées à ce sujet au cours des dernières années.

Un rapport de l’Institut de Santé publique O’Brien de l’Université de Calgary, sorti en 2019, soutenait notamment que la fluoration de l’eau potable permettait une réduction de 50 % des taux d'admission à l'hôpital pour des opérations de carie dentaire chez les enfants.

Selon un rapport présenté en conseil municipal en décembre, la réintroduction du fluor dans l’eau potable de la ville coûtera plus de 30 millions de dollars sur une période de 20 ans. Selon la municipalité, les coûts seront intégrés au tarif de la compagnie des eaux.