Calgary élit sa première mairesse

L’ancienne conseillère municipale Jyoti Gondek a remporté la mairie de Calgary et remplacera le maire sortant Naheed Nenshi à la tête du conseil municipal de la métropole albertaine.

Elle s’est hissée devant plus d’une vingtaine de candidats dont deux de ses anciens collègues, Jeromy Farkas et Dans un court message sur Twitter, la mairesse élue a exprimé ses remerciements et son amour pour les électeurs de Calgary.

Celui qui lui tenait tête dans les sondages, Jeromy Farkas, a rapidement concédé la victoire. J’appelle les Calgariens à donner une chance à ce nouveau conseil municipal. Les défis et les occasions de réussite auxquels nous faisons face sont trop grands pour ne pas s’unir , a-t-il dit en mêlée de presse.

L’ancien conseiller municipal Jeff Davison qui briguait aussi la mairie a lancé le même message à ses partisans.

Jyoti Gondek, une femme immigrante née au Royaume-Uni de parents indiens, s’est illustrée par ses prises de position contre le gouvernement provincial et sa gestion de la pandémie. Début juillet, elle s’était prononcée contre la fin du règlement municipal sur le port du masque et avait demandé à ce que le couvre-visage redevienne obligatoire lorsque le nombre de cas est reparti à la hausse.

Tout au long de la campagne, elle s’est voulue la candidate aux opinions plus centristes par rapport à son rival principal, Jeromy Farkas.

Jeromy Farkas misait sur ses positions fiscalement conservatrices pour se faire élire à la mairie de Calgary. Photo : Radio-Canada

Jyoti Gondek détient une maîtrise en sociologie organisationnelle et un doctorat en sociologie urbaine. Elle a travaillé pour le transporteur Greyhound et fondé son entreprise de consultation.

Des nouveaux visages au conseil municipal

La mairesse désignée aura autour d’elle de tout nouveaux conseillers municipaux. Neuf conseillers sortants ne se représentaient pas dans leur quartier et au moins deux n’ont pas réussi leur pari de se faire réélire.

Le francophone André Chabot fait son retour au conseil municipal. Après avoir perdu la course à la mairie de Calgary en 2017, il a réussi à remporter son siège dans le quartier 10.