L’Université de Calgary facilite le changement de nom pour ses étudiants

À l’Université de Calgary, les étudiants qui veulent changer le nom utilisé dans leur dossier n’ont plus besoin de justificatif comme un certificat de mariage ou un passeport. Ils peuvent opter pour une déclaration assermentée.

Ce formulaire doit être signé devant un commissaire à l'assermentation. Cette procédure simplifiée servira notamment aux étudiants étrangers qui préfèrent être appelés par leur nom [anglicisé], aux victimes d’abus dont le nom leur rappelle une période traumatisante de leur vie, aux étudiants transgenres qui ne s'identifient plus au nom qui leur a été donné à la naissance , peut-on lire sur le site Internet de l’Université.

Cela servira également aux étudiants qui souhaitent revenir à leur nom autochtone, ajoute Susan Baker, vice-doyenne responsable de l'expérience étudiante. C’est un changement important , souligne-t-elle.

Obstacle financier

Auparavant, les étudiants qui voulaient changer de nom devaient obligatoirement fournir un document officiel, comme un certificat de naissance, de mariage ou de divorce, un passeport ou encore une carte de résidence permanente.

Pour certains étudiants, obtenir un changement de nom légal, ce que nous exigions précédemment [...], peut être un processus laborieux. Une citation de :Susan Baker, vice-doyenne responsable de l'expérience étudiante, Université de Calgary

Pedrom Nasiri, candidat au doctorat au sein du département de sociologie de l’Université, est membre de la coalition qui représente la communauté transgenre sur le campus et qui a mené à l’élaboration de cette nouvelle politique.

Il précise que, pour certains étudiants, la question du coût d’un changement de nom légal peut être un problème. Cette procédure simplifiée lève cet obstacle financier, dit-il.

Favoriser l'inclusion

Pour les personnes transgenres, ne pas pouvoir choisir un nom qui leur correspond représente une menace, poursuit Pedrom Nasiri. Il explique que cela peut les blesser intérieurement, mais également les exposer à de possibles menaces ou violences.

Selon lui, cette nouvelle politique est donc un moyen de rendre le campus plus sûr.

C’est un changement important au sein de la communauté universitaire, plus particulièrement pour les personnes transgenres. Cela confirme qu’elles sont les bienvenues, qu’elles sont soutenues. Une citation de :Pedrom Nasiri, candidat au doctorat, membre de la Trans Community Coalition

La vice-doyenne confirme que l'ancienne procédure n'était pas en accord avec la volonté de l’Université de se montrer inclusive.

Si on ne peut pas appeler les étudiants par le nom qu’ils veulent qu’on utilise, on n’est pas vraiment inclusif , explique-t-elle. Le fait d'être appelé par le nom que l’on souhaite porter est essentiel pour se sentir bien accueilli, inclus et avoir le sentiment d’appartenir à un établissement tel que le nôtre.

Que ce soit grâce à un justificatif officiel ou à une déclaration solennelle, la démarche consiste à changer le nom utilisé officiellement dans le dossier universitaire de l'étudiant.

Le formulaire que les étudiants doivent remplir et faire signer par un commissaire à l'assermentation. Photo : Radio-Canada / Émilie Javeri

Complications possibles

Sur son site Internet, l’Université tient à rappeler que le nom figurant dans le dossier universitaire de l'étudiant est utilisé notamment pour ses relevés de notes et tous les documents de l’Université concernant, par exemple, ses prêts bancaires, ses déclarations d'impôts, d’autres universités ou écoles, d'employeurs potentiels et l’immigration.

Dans la déclaration qu'il signe, l'étudiant reconnaît que, puisqu’il n’a pas changé de nom légalement, le nouveau nom dans son dossier universitaire peut créer de la confusion et des problèmes dans ses démarches administratives auprès d’autres établissements.

L’Université de Calgary propose aux étudiants qui ne voudraient pas changer le nom qui figure dans leur dossier de choisir un nom d’usage. Ce dernier est utilisé à de nombreux moments de la vie universitaire, notamment sur les listes de présence de chaque cours.

Les étudiants et les étudiantes peuvent effectuer cette démarche sur leur profil en ligne.