The Weeknd annule sa tournée mondiale

The Weeknd a annulé sa tournée mondiale, qui elle-même avait déjà été reportée par le passée. L’artiste a expliqué à ses admirateurs qu'il veut investir dans « quelque chose de plus grand » plutôt que d'aller de l'avant avec les spectacles prévus.

La superstar de la pop torontoise devait entamer une tournée massive pour son album After Hours en commençant par deux soirées à Vancouver les 14 et 15 janvier 2022.

Ensuite, il devait se produire à Edmonton, Winnipeg, Toronto et Montréal, avec d'autres arrêts aux États-Unis et en Europe.

Cependant, l'artiste, né Abel Tesfaye, a annoncé sur son Instagram qu'il souhaitait déplacer sa tournée dans des stades et reprogramme l'ensemble de sa tournée pour l'été prochain.

En raison des contraintes des arénas et de la demande pour plus de spectacles, je veux faire quelque chose de plus grand et de spécial pour vous qui nécessite des stades , a écrit M. Tesfaye sur les médias sociaux.

Il précise que tous les billets pour la tournée prévue seront automatiquement remboursés et que les détenteurs de billets seront prioritaires pour acheter des billets pour les spectacles dans les stades lorsqu'ils seront mis en vente.

La tournée avait déjà été reportée deux fois en raison de la COVID-19.

Les futures dates et les prix des billets de la nouvelle tournée n'ont pas encore été révélés.

Une image promotionnelle de la tournée révisée mentionne l'Amérique du Sud, l'Asie, l'Australie, l'Afrique et le Moyen-Orient, ainsi que les régions qui ont été retenues pour la tournée originale.

Le changement de plan de The Weeknd a été accueilli avec des réactions mitigées en ligne lundi, certains admirateurs exprimant leur frustration face à la décision de l'artiste d'annuler une tournée déjà reportée, les obligeant à recommencer le processus d'achat de billets.

Avec les informations de La Presse canadienne