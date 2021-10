Pfizer soumet un vaccin pour les 5-11 ans à Santé Canada

Si Santé Canada donne le feu vert, les provinces pourront commencer à offrir le vaccin aux enfants, bien que de nouvelles doses pour cette cohorte puissent devoir être achetées. Une dose pour enfants correspond en effet à peu près au tiers de celle administrée aux adultes et aux adolescents de 12 ans et plus.

Le vaccin a été développé en partenariat avec l'entreprise allemande BioNTech et est maintenant commercialisé sous la marque Comirnaty. Il a été autorisé pour les personnes de 16 ans et plus en décembre dernier, puis en mai pour les jeunes de 12 à 15 ans.

Pfizer a déjà soumis des données d'essais cliniques relativement à sa dose pour enfants à Santé Canada au début du mois. La société a déclaré que les résultats étaient comparables à ceux enregistrés dans l'étude clinique de Pfizer-BioNTech menée auprès de jeunes de 16 à 25 ans.

Dans un communiqué, Santé Canada indique qu'elle accordera la priorité à l'examen de cette demande, sans pour autant sacrifier les normes scientifiques élevées en matière d'innocuité, d'efficacité et de qualité appliquées .

L'agence fédérale précise toutefois qu'elle n'autorisera l'utilisation du vaccin Comirnaty que si l'examen scientifique indépendant et approfondi de l'ensemble des données soumises confirme que les avantages du vaccin l'emportent sur les risques auprès de ce groupe d'âge.

Chez les plus jeunes encore

Le vaccin Pfizer-BioNTech a également été testé sur des enfants dès l'âge de six mois. Les premières données pour les enfants de moins de 5 ans sont attendues d'ici la fin de l'année. Santé Canada s'attend à recevoir au cours des prochains mois plus de données de Pfizer pour les groupes d'âge plus jeunes, mais aussi de la part d'autres fabricants pour diverses tranches d'âge.

Si le vaccin est approuvé pour les enfants, le Comité consultatif national de l'immunisation déterminera si les avantages du vaccin l'emportent sur les risques pour les jeunes enfants. L'Agence de la santé publique du Canada a déjà signalé de rares incidents de myocardite, une inflammation du muscle cardiaque, après l'administration d'un vaccin à ARNm, comme ceux de Pfizer-BioNTech et de Moderna.

Au 1er octobre, Santé Canada avait documenté 859 cas associés aux vaccins, qui semblent surtout toucher les personnes de moins de 40 ans. Mais dans l'ensemble, ce risque semble être faible, selon Tim Sly, épidémiologiste à l'Université Ryerson, de Toronto.

Bien sûr, personne ne considère que toute complication chez un enfant est acceptable, et une grande prudence est prise pour rechercher et identifier tous les problèmes , a déclaré le professeur Sly dans un récent échange de courriels avec La Presse canadienne.

Mais l'infection à la COVID-19 représente elle-même un risque très élevé d'autres problèmes cardiovasculaires, a rappelé cet expert en gestion de risques immunologiques.

En plus de protéger les enfants contre des symptômes plus graves de COVID-19, le vaccin réduirait également le risque qu'un enfant transmette le virus à un membre vulnérable de sa famille. Cette vaccination créerait aussi un meilleur environnement scolaire, en réduisant le stress lié à la transmission à l'école.