Urgence de Senneterre : le comité citoyen lance un ultimatum au CISSS-AT

Le groupe de citoyens de Senneterre Urgence d’agir lance un ultimatum au Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT).

L’urgence du centre de santé de Senneterre est officiellement fermée 16 heures par jour depuis 16h lundi.

Une centaine de personnes étaient réunies devant le CLSC en fin d’après-midi pour assister à la fermeture.

Plusieurs citoyens se sont rassemblés peu avant la fermeture de l'urgence. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Des représentants du comité Urgence d’agir ont pris la parole et réclament des actions concrètes d’ici jeudi matin, sans quoi ils ont l’intention d’augmenter les moyens de pression.

Ils souhaitent que la réouverture de l’urgence de Senneterre devienne le dossier prioritaire des dirigeants du CISSS-AT.

Ils demandent aussi qu’un médecin soit de garde pour intervenir en cas d’urgence.

Comme il n’est pas question de pénurie de médecins ou de situation financière, nous demandons qu’un médecin soit de garde 24 heures sur 24, au même titre que les paramédics et qu’il soit disponible rapidement à la demande des ambulanciers si une urgence demandait l’aide d’un médecin pour stabiliser un patient , a indiqué Antoine Durand, porte-parole du comité Urgence d’agir.

Le comité et la municipalité comptent aussi envoyer des mises en demeure citoyennes au CISSS-AT et au gouvernement du Québec.

Le maire sortant Jean-Maurice Matte a appelé les citoyens à documenter les impacts de la fermeture de l’urgence.