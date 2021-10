Conte animé : Kuekuatsheu - Le carcajou

Adapté par le conteur et musicien Mike Paul, le conte Kuekuatsheu - Le carcajou aborde les rapports que les humains entretiennent avec la nature à travers le récit du carcajou, animal le plus féroce et dangereux que connaissent les Innus dans la forêt!

Cette version pour les tout-petits met en lumière l'importance de partager et de respecter la vie des animaux.

Bonne écoute!

Les artisans de ce conte animé

Adaptation du texte et narration

Mike Paul est un auteur-compositeur Ilnu né sur les rives du lac Pekuakami à Mashteuiatsh. Photo : Catherine Deslauriers

Mike Paul est un auteur-compositeur ilnu né sur les rives du lac Pekuakami à Mashteuiatsh. Nominé aux Prix de musique folk canadienne et aux Indigenous Music Awards en 2019, il est l'un des pionniers de sa communauté dans le milieu de la musique dans lequel il œuvre depuis 27 ans. Mike Paul est également conteur et fait des conférences sur la culture des premiers peuples.

Narration

Eve Ringuette, originaire de Uashat Mak Mani-Utenam, dans le Nord du Québec Photo : Julien Choquette

Eve Ringuette est originaire de Uashat Mak Mani-Utenam, dans le Nord du Québec. Elle a découvert le cinéma à l’âge de 20 ans, et depuis, a travaillé en tant que directrice de production et actrice sur de multiples projets, notamment dans sa communauté de la Côte-Nord, et liés la culture innue.

Illustrations

Katia Kurtness est une artiste professionnelle en arts multidisciplinaire. Photo : Fournie par Katia Kurtness

Katia Kurtness est une artiste professionnelle en arts multidisciplinaires. Ses inspirations sont la culture innue et la parole des aînés de sa communauté, à Mashteuiatsh. L’art abstrait est son domaine privilégié pour rendre hommage au travail des femmes, car elle utilise les motifs de broderie pour interpréter sa vision artistique.