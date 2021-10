Dominic Gagnon se retire de la course à la mairie de Saguenay

C'est ce qu'il a annoncé par voie de communiqué en fin de journée lundi.

Je répète sans cesse l’importance pour tout politicien d’être en phase avec la population. Depuis quatre ans, mes actions politiques ont d’ailleurs toujours été en ce sens, a affirmé Dominic Gagnon dans le document transmis aux médias. Aujourd’hui, force est de constater que malgré tous les efforts consentis, l’électorat se tournera le 7 novembre prochain vers un changement qui sera autre que celui que je propose.

Il s'agissait de la deuxième course à la mairie pour le médecin. En 2017, il avait été défait par Josée Néron alors qu'il défendait les couleurs de l'ancien parti politique du précédent maire Jean Tremblay. En juin 2019, le nom avait été changé pour Alliance Saguenay. Le parti avait finalement été sabordé en novembre 2020.

Dominic Gagnon était demeuré très présent sur la scène municipale, participant à de nombreuses reprises aux assemblées du conseil municipal et des conseils d'arrondissement.

Lors de l'élection en 2017, Dominic Gagnon avait récolté seulement 6,15 % des votes, terminant au 4e rang derrière Josée Néron, Jean-Pierre Blackburn et Arthur Gobeil. Il s'était ensuite présenté à l'élection partielle dans le district 1 en décembre 2019. Il avait de nouveau pris le 4e rang sur cinq candidats avec 21,3 % des voix exprimées. Dans les récents sondages réalisés récemment par les firmes Segma et Navigator, il demeurait sous la barre des 10 % dans les intentions de vote.

Après plusieurs mois de campagne, deux messages ressortent clairement des gens que j’ai rencontrés sur le terrain : d’une part, il nous faut un changement d’administration, mais d’autre part, il y a trop de candidats pour y arriver. Il doit y avoir un candidat qui incarne cette grande déception face à l’actuelle administration, mais force est d’admettre aujourd’hui que je ne serai pas cette personne , a-t-il ajouté sans appuyer aucun autre candidat toujours en lice.

Il reste donc six personnes dans la course à la mairie de Saguenay, soit la mairesse sortante, Josée Néron, Serge Simard, Julie Dufour, Jacinthe Vaillancourt, Catherine Morissette et Claude Côté.