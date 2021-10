Pas de bonification du transport en commun pour les matchs des Lions

Les soirs de grands événements, un seul autobus pouvant accueillir une soixantaine de personnes reliera le centre-ville au Colisée de près de 4500 sièges. En dehors du centre-ville, seule la ligne 16 dessert le secteur entre le District 55 et l’Université du Québec à Trois-Rivières.

La Société de transport de Trois-Rivières (STTR) a fourni à la Ville quatre scénarios de desserte additionnelle pour améliorer l’accessibilité en autobus, mais l’administration municipale a rejeté ses services. Les détenteurs de billets pourront toutefois prendre l’autobus gratuitement.

En prévision du premier match des Lions, on savait que ça allait générer quand même plusieurs déplacements. On a soumis plusieurs propositions pour desservir le Colisée , explique Charles-Hugo Normand, directeur des communications de la STTR.

Concrètement, comment ça va sur traduire? Est-ce qu’il y a des gens qui vont faire du covoiturage? Combien de gens vont prendre les transports en commun? Donc, au moment où on se parle, la décision c’est de voir après le premier match comment ça va se décliner pour voir s’il va falloir ajouter du service additionnel.

Les usagers devront s’armer de patience, car à compter de 20 h le service d’autobus ne sera offert qu’aux 65 minutes, et ce, indépendamment de l’heure de fin des événements.

La Ville de Trois-Rivières a écarté l’ajout de navettes, car l’aménagement d’une voie réservée engendrerait, selon elle, de la congestion routière pour les automobilistes.

Elle mise plutôt sur l’ajout de deux stationnements, qui porteront la capacité d’accueil du site à 2400 véhicules.

Des policiers et signaleurs seront sur place pour diriger les automobilistes à l’arrivée ainsi qu'à la sortie du site lors des grands événements présentés au Colisée Vidéotron, précise la Ville.

Le Colisée Vidéotron est le domicile des Lions de Trois-Rivières dans l'ECHL. Photo : Radio-Canada / Jean-François Fortier

Sa directrice des communications, Cynthia Simard, estime que 350 personnes pourront voyager en autobus. Selon les prévisions et les habitudes de transport en commun, oui, on croit que c’est réaliste. Mais on va suivre l’évolution de la situation et selon l’affluence, effectivement dès le lendemain on va être en collaboration avec la STTR, peut-être pour augmenter le service au fur et à mesure de la saison.

Par ailleurs, l’organisation des Lions de Trois-Rivières dans l’ECHL a annoncé que le match inaugural de jeudi contre les Growlers de Terre-Neuve sera présenté à guichet fermé. Tous les billets ont trouvé preneurs.

Les deux équipes recroiseront le fer vendredi et le mardi suivant au Colisée Vidéotron.

Avec les informations de Jacob Côté