Projet de bleuetières à Tracadie : consultations publiques et moratoire exigés

Deux députés provinciaux se rangent du côté de nombreux résidents de la Péninsule acadienne et demandent un moratoire sur l’industrie des bleuetières. Le député libéral de Tracadie-Sheila, Keith Chiasson et le député vert de Kent Nord, Kevin Arseneau, sont d’avis que d’autres options s’offrent au gouvernement pour assurer un équilibre entre le développement économique et la protection de l’environnement.