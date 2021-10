Le passeport vaccinal facultatif laisse des commerçants de Yellowknife sur leur faim

Sur la 51e Rue de Yellowknife, le propriétaire du restaurant Hungry Wolf, Reginald Drummond, a peur de voir son tout nouveau commerce mourir de faim.

Depuis l’ouverture, au début de septembre 2021, l’entreprise subit les contrecoups des restrictions sanitaires qui accompagnent la récente vague de COVID-19.

C’est difficile, mais on essaie de faire ce qu’on peut , explique-t-il. Malgré la limite de 10 personnes à l’intérieur et les revenus générés par les commandes pour emporter, le restaurant peine à payer ses fournisseurs.

J’ai dû reporter le paiement de factures, parce que je dois m’occuper de mon personnel. Je ne peux pas les perdre juste pour payer une facture , souligne M. Drummond.

La jeunesse de l’entreprise la contraint aussi à la disette en matière d’aide gouvernementale.

Ils disent que nous ne sommes pas ouverts depuis assez longtemps, [parce que] quelque part, dans les petits caractères, il est écrit qu’il faut être ouvert depuis au moins six mois pour recevoir un coup de pouce du gouvernement.

Le restaurateur accueille donc l'adoption du passeport vaccinal et l'augmentation de la capacité d'accueil de son établissement comme un soulagement.

Cest une excellente idée. Tout mon personnel est vacciné. Ça fait partie des conditions d’embauche [et] s’il faut le demander à la porte, on le fera. Comme ça, on pourra accueillir 48 personnes.

Une citation de :Reginald Drummond, propriétaire du restaurant Hungry Wolf