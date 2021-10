Philippe Marquis endosse les propositions des Ambassadeurs Zéro déchet

Le groupe propose l'adoption de plusieurs règlements municipaux qui visent à combattre les changements climatiques. Philippe Marquis s'engage à présenter toutes les propositions au conseil municipal.

Quand on dit que l’on va proposer ça au conseil, c’est que l’on croit que ça peut être intéressant pour la Ville, que ça va nous aider à prendre le virage vert. C’est sérieux, c’est bien appuyé. On donne des exemples d’autres villes. Donc je trouve que c’est un document qui en vaut la peine et qui va exactement dans le sens des engagements que je prends , dit Philippe Marquis.

Les mesures proposées touchent divers axes, notamment la subvention de produits d'hygiène réutilisables, la réduction des déchets, la saine gestion des ressources alimentaires, des investissements en mobilité durable et des pratiques entrepreneuriales vertes.

En ce qui concerne le transport en commun, Philippe Marquis mentionne qu’il aimerait améliorer l'offre de transport par autobus.

Évidemment, il faudrait plus d’autobus à Rouyn-Noranda. Peut-être de plus petits autobus, comme ça s’est fait à la Ville de Granby. C’est le genre de chose que l’on va étudier quand on va arriver en poste , souligne-t-il.

Philippe Marquis aimerait aussi réduire le prix des titres de transport.

D’abord et avant tout, je crois qu’il pourrait y avoir plus de circuits. J’enseigne au Cégep et des fois, les étudiants attendent une heure. Donc si on peut avoir plus de circuits pour permettre l’arrivée d’autobus aux demi-heures, par exemple, ce serait formidable , estime-t-il.

Outre les propositions des Ambassadeurs Zéro déchet, Philippe Marquis souhaite augmenter la plantation d’arbres.